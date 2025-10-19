CSGT xử lý hơn 3.800 tài xế "dính cồn" trong một ngày

Sáng 19/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT về tăng cường xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn quốc, trong tối 18/10 (từ 19h đến 22h), CSGT toàn quốc đã kiểm tra với hơn 63.200 lái xe.

Theo đó, CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.163 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn (2 xe khách, 10 xe tải, 82 ô tô con, 2.041 xe máy, 28 xe thô sơ).

Đội 3 Cục CSGT kiểm tra nồng độ cồn các tài xế trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Cục CSGT).

Trong đó, các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là: Bắc Ninh (259 trường hợp), Hải Phòng (207 trường hợp), Phú Thọ (198 trường hợp), An Giang (187 trường hợp), Lào Cai (179 trường hợp), Thái Nguyên (174 trường hợp).

Cũng theo C08, qua tổng hợp kết quả ra quân về chuyên đề nồng độ cồn trong 2 khung giờ (từ 12h đến 14h30 và từ 19h đến 22h ngày 18/10) cho thấy, CSGT toàn quốc đã kiểm soát hơn 111.500 lái xe, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 3.800 trường hợp vi phạm (4 xe khách, 18 xe tải, 147 ô tô con, 3.615 xe máy, 45 xe thô sơ).

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn.

Theo Thiếu tướng Bình, tại các thành phố lớn có kết quả xử lý nồng độ cồn tuy cao, nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

"Trong ngày 18/10, lực lượng CSGT đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra gần 4.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn là con số đáng báo động", Thiếu tướng Bình nói.

Cũng theo Cục trưởng Cục CSGT, thời gian tới CSGT toàn quốc sẽ tiếp tục cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm, việc này sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.