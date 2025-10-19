Hơn 58.100 tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn trong 2 giờ

Tối 19/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, từ 12h30 đến 14h30 cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát nồng độ cồn với hơn 58.100 lái xe, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 1.927 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (8 xe tải, 55 ô tô con, 1.835 xe máy, 29 xe thô sơ).

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

C08 cho biết, qua phân tích về độ tuổi vi phạm nồng độ cồn cho thấy, lứa tuổi dưới 18 tuổi có 40 trường hợp (chiếm 2,1%); từ 18 đến 35 tuổi có 466 trường hợp (chiếm 24,2%%); từ 36 đến 55 tuổi có 1.049 trường hợp (chiếm 54,4%); trên 55 tuổi có 372 trường hợp (chiếm 19,3%).

Trước đó, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong ngày 18/10 trên cả nước đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn.

Theo Thiếu tướng Bình, tại các thành phố lớn có kết quả xử lý nồng độ cồn tuy cao, nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

"Trong ngày 18/10, lực lượng CSGT đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra gần 4.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn. Đây là con số đáng báo động", Thiếu tướng Bình nói.

Cũng theo Cục trưởng Cục CSGT, thời gian tới CSGT toàn quốc sẽ tiếp tục cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm, việc này sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.