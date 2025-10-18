CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn

Trưa 18/10, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một thời điểm, với lực lượng CSGT toàn quốc.

Đúng 12h30, sau khi Cục trưởng Cục CSGT phát lệnh ra quân, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm trên toàn địa bàn thành phố.

Đội CSGT đường bộ số 7 kiểm tra, phát hiện một lái xe máy vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ghi nhận tại Đội CSGT đường bộ số 6, tổ công tác thuộc đơn vị này triển khai việc xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm).

Tại đây cảnh sát đã phát hiện tài xế N.T.L. (SN 1981, quê Ninh Bình) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,427mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm kịch khung được quy định tại Nghị định 168/2024.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với ông L. về hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở. Theo quy định, ông L. sẽ bị phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 23 tháng.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, để thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, lực lượng CSGT Hà Nội bố trí các tổ tuần tra khép kín, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Cảnh sát cho biết đợt kiểm tra chuyên đề lần này được Cục CSGT phát động trên phạm vi toàn quốc, với chủ trương tổ chức ra quân đồng loạt trong cùng khung giờ, nhằm tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Một lái xe máy vi phạm bị cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ bố trí lực lượng kiểm tra khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ buổi trưa và buổi tối, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.