Vụ biệt thự "đổ gục" trong bão Bualoi: Chủ đầu tư nói gì về loạt nghi vấn?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (công ty) cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở Xây dựng về việc khắc phục những hư hỏng do bão Bualoi (bão số 10) gây ra tại dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành.

Kè biển mới xây dựng được một đoạn

Vị đại diện này cho biết công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 31/1/2008.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ là cổ đông chính, nắm giữ 98,5% cổ phần, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến ngày 21/4/2023, công ty thay đổi chủ sở hữu, toàn bộ cổ đông cũ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho ba cá nhân thuộc nhóm cổ đông mới.

Hàng loạt biệt thự giáp biển đổ sập trong bão Bualoi (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ký từ năm 2021, bên bán (cổ đông cũ) và công ty phải tự chịu trách nhiệm giải quyết và chịu các tổn thất, thiệt hại phát sinh liên quan đến những sản phẩm đã bán.

"Chúng tôi đã có buổi làm việc với chủ đầu tư cũ là ông Nguyễn Ngọc Mỹ và phía họ đồng ý với nội dung này", vị đại diện nói.

Theo đại diện doanh nghiệp, qua quá trình làm việc, chủ đầu tư cũ cho biết ở giai đoạn đầu dự án đã triển khai xây dựng một phần tuyến kè theo phê duyệt. Tuy nhiên, đoạn kè này bị sập, sóng biển đánh cuốn trôi do gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa chất, thổ nhưỡng.

Sau đó, chủ đầu tư cũ nghiên cứu và thi công một đoạn kè theo phương án khác - tuyến kè chắn sóng dài gần 100m, tiếp giáp với kè của một khách sạn thuộc dự án lân cận. Nhờ đó, hai căn biệt thự đầu tiên được đoạn kè này bảo vệ vẫn còn nguyên vẹn sau bão.

Chủ đầu tư cũ của dự án mới chỉ xây dựng được một đoạn kè, vì thế chỉ có hai căn biệt thự giáp biển không bị ảnh hưởng (Ảnh: Dương Nguyên).

"Tuy nhiên, mới chỉ có đoạn này được xây dựng. Còn phần còn lại (được phê duyệt dài 850m) chưa làm. Theo đại diện chủ đầu tư cũ, thời điểm đó các căn biệt thự và sân vườn đã hoàn thiện, bàn giao nên không thể thi công tiếp. Việc phương án điều chỉnh này có mang lại hiệu quả hay không cần được cơ quan chức năng vào cuộc đánh giá", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Để tìm hướng xử lý dứt điểm, công ty đã mời UBND tỉnh Hà Tĩnh làm bên thứ ba, cùng ngồi lại với cả hai phía chủ đầu tư cũ và mới nhằm thống nhất phương án khắc phục.

Chủ đầu tư cũ và mới thống nhất sẽ làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh để xin điều chỉnh phương án thi công kè biển cho phù hợp, đảm bảo an toàn lâu dài.

Trong thời gian chờ kết luận của các cơ quan chức năng, hôm 20/10, công ty gửi văn bản đến UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất được triển khai ngay việc sửa chữa, khắc phục.

Công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất được triển khai ngay việc sửa chữa, khắc phục (Ảnh: Dương Nguyên).

Chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp rà soát, kiểm tra hồ sơ bản vẽ thiết kế và thi công hạng mục kè biển theo giấy phép xây dựng số 38 ngày 13/6/2016.

Căn cứ kết quả rà soát, chủ đầu tư sẽ khẩn trương triển khai các hạng mục liên quan đến xây dựng kè biển theo đúng quy định, nhằm bảo vệ tối đa tài sản của cư dân và đảm bảo an toàn khu vực dự án.

"Trước mắt, chúng tôi đã chủ động chi gần 2 tỷ đồng để làm kè tạm gia cố, giữ cát, ngăn sạt lở tiếp diễn tại khu vực dự án", đại diện chủ đầu tư thông tin.

Phản hồi về chất lượng biệt thự và trách nhiệm

Thời gian qua, dư luận và giới kỹ sư đã chỉ ra một số dấu hiệu bất thường trong kết cấu các biệt thự bị hư hỏng, như mái vòm bê tông cốt thép có trọng lượng lớn nhưng không có cột trụ chịu lực, tường xây bằng hai lớp gạch lỗ nên khả năng chịu lực kém, có thể là nguyên nhân dẫn đến việc đổ sập.

Trước những nghi vấn này, đại diện công ty cho biết các hạng mục nói trên được chủ đầu tư cũ thi công đúng theo giấy phép xây dựng và bản vẽ được cơ quan chức năng phê duyệt nên "việc sai kết cấu là không có".

Theo doanh nghiệp, chủ đầu tư cũ lựa chọn thiết kế mái vòm tròn nhằm hạn chế tác động của gió biển trực tiếp.

Chủ đầu tư khẳng định đã xây dựng biệt thự theo đúng thiết kế (Ảnh: Dương Nguyên).

"Thực tế, công trình đã trải qua nhiều cơn bão mà không gặp sự cố, nhưng Bualoi là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua. Việc dùng gạch đỏ là để cách nhiệt và chống nước biển thấm vào bên trong. Các cơ quan chức năng và khách hàng có thể kiểm tra hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công để xác minh", đại diện công ty nói.

Cũng theo vị này, công ty đã tổ chức cuộc họp với cư dân tại Hà Nội và xác định trách nhiệm trước tiên thuộc về chủ đầu tư, còn việc phân định chi tiết giữa cổ đông cũ và mới sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật.

"Việc này chúng tôi muốn công khai, không giấu giếm hay trốn tránh trách nhiệm. Theo thống kê, có khoảng hơn 20 căn giáp biển thiệt hại, mỗi căn hư hỏng mức độ khác nhau. Vì thế, chủ đầu tư phải thuê đơn vị độc lập thẩm định, chúng tôi cũng khuyến khích cư dân thuê đơn vị đánh giá riêng để đảm bảo kết quả khách quan", đại diện chủ đầu tư nói thêm.

Chủ đầu tư đã thuê máy móc, nhân công dùng bao cát làm kè tạm ngăn sóng biển xâm lấn (Ảnh: Dương Nguyên).

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết ngày 22/10, UBND tỉnh đã có quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra những vấn đề liên quan đến dự án nêu trên.

Trước đề nghị của chủ đầu tư, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh nêu quan điểm, việc triển khai sửa chữa, khắc phục những hư hỏng tại dự án là do chủ đầu tư quyết định thực hiện. Tuy nhiên, việc này cần chờ ngành chức năng, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, kết luận về vụ việc.

Như đã phản ánh, nhiều căn biệt thự giáp biển thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, bị hư hỏng nặng khi bão Bualoi đổ bộ đêm 28, rạng sáng 29/9. Đây là một trong 3 dự án thành phần thuộc dự án Khu du lịch biển và sân golf Xuân Thành.

Chủ đầu tư dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào năm 2008, điều chỉnh thay đổi 4 lần, lần cuối vào tháng 1/2024.

Dự án có quy mô gần 348.000m2, tổng vốn đầu tư 930 tỷ đồng, gồm khoảng 500 căn biệt thự và nhà liền kề. Mỗi căn biệt thự có diện tích 180-250m2.

Theo giới thiệu, dự án hướng tới xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng biển cao cấp, kết hợp nhà ở để bán và cho thuê, phục vụ du khách trong, ngoài nước. Khu biệt thự được quảng bá là đô thị nghỉ dưỡng biển hấp dẫn nhất Bắc Trung Bộ, mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải với mái vòm cao, rộng.

Bão Bualoi đổ bộ đã khiến hơn 20 căn biệt thự giáp biển bị ảnh hưởng, thiệt hại, nhiều nhà đổ sập.