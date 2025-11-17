Phó Chủ tịch Cà Mau hỏi doanh nghiệp khó khăn “chí mạng” của ngành cua

Ngày 11/7, tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị liên kết chuỗi trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cua, trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau năm 2025.

Tạo sinh kế ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân ven biển

Tại hội nghị, ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau, cho biết cua Cà Mau là một trong những sản phẩm thủy sản có tiềm năng xuất khẩu lớn, mang đậm bản sắc sinh thái của vùng đất địa đầu cực Nam của Việt Nam.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 380.000ha diện tích nuôi cua (xen canh với tôm), sản lượng bình quân 40.000 tấn/năm, tạo sinh kế ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân ven biển.

“Ước tính hàng năm mặt hàng cua Cà Mau mang về cho tỉnh khoảng 700 triệu USD”, ông Nam thông tin nhưng cho rằng, giá trị này chưa tương xứng với tiềm năng của ngành hàng tại địa phương.

Cua là một sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Huỳnh Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, cho biết sản lượng cua Cà Mau xuất khẩu sang nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc chiếm trên 70%.

Qua rà soát ngẫu nhiên tại một doanh nghiệp vận chuyển cho thấy, trung bình mỗi tháng có hơn 10.000 đơn hàng vận chuyển mặt hàng cua đi ngoài tỉnh, với doanh thu từ cước phí vận chuyển hơn 1,1 tỷ đồng/tháng.

Trăn trở thương hiệu cua Cà Mau

Ông Dũng cho biết, sản phẩm cua Cà Mau đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể và chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, tỷ lệ sản phẩm cua được gắn nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý vẫn khiêm tốn so với khối lượng sản phẩm lưu thông.

“Tình trạng giả tên gọi, nhãn hiệu gắn trên cua đang diễn ra ngày càng phức tạp. Dọc các tuyến đường liên tỉnh có tình trạng bán cua với tên gọi cua Cà Mau nhưng giá bán thấp hơn nhiều so với giá trung bình trên thị trường”, ông Dũng thông tin.

Doanh nghiệp nêu nhiều khó khăn với ngành hàng cua Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tại hội nghị, ông Dư Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, chuyên về cua biển xuất khẩu), cho biết thời gian qua công ty đã xuất khẩu cua sang nhiều thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan,…

Sau khi nghe ông Bình chia sẻ một loạt khó khăn, hạn chế của ngành hàng cua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp: “Theo anh khó khăn nào là khó khăn “chí mạng” mà mình phải giải quyết?”.

Ông Dư Thái Bình cho rằng, khó khăn lớn nhất đang đối mặt là chi phí vận chuyển cao, phải gửi hàng tất cả chuyến bay TPHCM, chứ không gửi ở Cần Thơ được do không đủ chuyến để có thể gửi hàng mỗi ngày.

Còn trong quá trình vận hành, có những đơn hàng rất lớn nhưng công ty chưa liên kết được giữa các doanh nghiệp thu mua.

“Ví như có doanh nghiệp lớn nước ngoài đặt hàng mỗi ngày 5 tấn, chúng tôi chưa đáp ứng được, do thu mua nhỏ lẻ, rời rạc, manh mún, chưa có tổ chức đứng ra tập hợp được những cá nhân, doanh nghiệp có thể cùng nhau mua hàng, đồng hành, phát triển”, ông Bình chia sẻ thêm.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, tỉnh rất trăn trở việc thương hiệu cua Cà Mau bị lợi dụng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trước những khó khăn mà các sở, ngành, doanh nghiệp nêu ra, Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cũng nêu thực tế khi đi khắp các tỉnh, thành, thấy có nhiều cửa hàng mang biển hiệu bán cua Cà Mau, nhưng thực chất tỷ lệ rất ít.

“Tỉnh biết điều này rất lâu nhưng giải pháp xử lý rất khó khăn”, ông Sử chia sẻ và nhấn mạnh việc làm sao để sản phẩm đến với người tiêu dùng mang nhãn hiệu chắc chắn là cua Cà Mau.

Đề xuất thành lập trung tâm kiểm nghiệm của Trung Quốc tại Cà Mau

Phía đơn vị Trung Quốc có nhiều ý kiến về ngành hàng cua tại hội nghị (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tại hội nghị, ông Fu Min, người phụ trách chính Trung tâm giám định và chứng nhận CICC Quảng Tây, cho biết cua ở Cà Mau được người tiêu dùng Trung Quốc yêu thích bởi chất thịt thơm ngon.

Theo ông, tiềm năng tiêu thụ cua rất lớn của thị trường Trung Quốc cũng mở ra không gian phát triển rộng lớn cho các sản phẩm thủy sản chất lượng cao của Việt Nam.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau, đề xuất phía bạn thành lập một trung tâm kiểm nghiệm ngay tại Cà Mau. Theo ông Sử, nếu có trung tâm này sẽ thuận lợi hơn trong việc truy xuất nguồn gốc và giải quyết câu chuyện khó khăn mà tỉnh đang gặp phải, như “mượn thương hiệu cua Cà Mau để trục lợi”.