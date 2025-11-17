Ngày 17/11, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 7 để bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua các tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh với ông Vương Quốc Tuấn, do được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, và giới thiệu bầu ông Phạm Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Hoàng Sơn bày tỏ sẽ dốc hết tâm sức cùng tập thể UBND tỉnh Bắc Ninh tập trung xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện, liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: TTXVN).

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh hứa sẽ cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm tối đa chi phí, giữ cho địa phương nằm trong nhóm đầu về thu hút đầu tư, kinh doanh; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh gắn với dịch vụ chất lượng cao, ưu tiên hình thành, phát triển sản xuất chất bán dẫn, chip bán dẫn, robot, năng lượng tái tạo, vật liệu mới...

Người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nhắc tới các nhiệm vụ về hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, công nghiệp, năng lượng, logistics, giao thông, không gian công cộng. Trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và những tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình tới các khu vực trọng điểm.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, quê tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp.

Quá trình công tác, ông Sơn từng giữ các chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2025, ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 1/7, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.