Ông Phạm Thành Ngại được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Phạm Thành Ngại thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định ông Phạm Thành Ngại tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Phạm Thành Ngại (Ảnh: CTV).

Ông Phạm Thành Ngại, sinh năm 1971, quê quán xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

Ông có trình độ Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, chuyên viên cao cấp.

Ông Phạm Thành Ngại được đào tạo cơ bản, giữ nhiều chức vụ trong quá trình công tác tại huyện Trần Văn Thời, huyện Năm Căn và TP Cà Mau.

Ông Phạm Thành Ngại từng giữ các chức vụ, như: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Cà Mau; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Ngày 11/11/2024, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) và thống nhất bầu ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Thực hiện việc sáp nhập tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu (cũ) từ ngày 1/7, ông Phạm Thành Ngại được Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.