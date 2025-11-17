Truy tìm phương tiện làm đổ bùn đất ra phố Hà Nội khiến nhiều tài xế bị ngã

Ngày 17/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám truy tìm phương tiện làm rơi vãi bùn nhão ra phố Tôn Đức Thắng.

Bùn đất đổ khắp mặt đường phố Tôn Đức Thắng (Ảnh: Lê Khanh).

Theo đó, khoảng 22h ngày 16/11, tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) bất ngờ xuất hiện một lớp bùn nhão phủ khắp mặt đường, vết bùn lan rộng trên đoạn đường dài khoảng 15m.

Do số bùn nhão phủ khắp mặt đường, nhiều người đi xe máy không kịp xử lý, ngã ra đường. Rất may không có ai bị thương.

Nhiều lái xe máy không kịp xử lý bị ngã xuống đường (Ảnh: Lê Khanh).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn và đặt cảnh báo cho người tham gia giao thông tránh khu vực trơn trượt.

"Chúng tôi đang xác minh sự việc, rà soát camera trên đường để thu thập hình ảnh, biển số của phương tiện làm đổ bùn ra đường", chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 nói.