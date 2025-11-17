Chủ tịch Đồng Tháp được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết ông vô cùng xúc động và vinh dự được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Vĩnh Long - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi con người hiền hòa, nghĩa tình - ông càng ý thức hơn trách nhiệm của mình.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt sâu sắc tình hình thực tiễn của địa phương; tôn trọng và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở; kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, để mỗi chủ trương, quyết sách được ban hành đều xuất phát từ thực tiễn, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.

Ông Trần Trí Quang khẳng định sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long giữ vững khối đại đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương; huy động và khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, trước hết là sức dân, để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; phấn đấu đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, quê quán TP Cao Lãnh (nay là phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Ông Trần Trí Quang có trình độ lý luận chính trị cao cấp, chuyên môn thạc sĩ xây dựng công trình giao thông và thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông kinh qua nhiều vị trí công tác như Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 28/3, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Trần Trí Quang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp với số phiếu 100% tán thành.

Thực hiện việc sáp nhập tỉnh Đồng Tháp với Tiền Giang (cũ) từ ngày 1/7, ông Trần Trí Quang được Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.