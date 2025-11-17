Tai nạn thảm khốc tại Ả rập Xê út, 45 người hành hương thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Ả rập Xê út vào rạng sáng 17/11 (Ảnh: X).

Theo các nguồn tin, một chiếc xe buýt va chạm với xe bồn chở dầu gần khu vực Mufrihat, cách Medina khoảng 25km, khi đang di chuyển từ thánh địa Mecca đến Medina.

Hầu hết các nạn nhân đều đến từ Hyderabad, một trung tâm kinh tế và công nghệ lớn của Ấn Độ, cảnh sát trưởng thành phố cho biết.

Ủy viên cảnh sát Hyderabad VC Sajjanar cho biết tổng cộng 54 người đã đi từ đây đến Jeddah vào ngày 9/11. Họ dự kiến ​​sẽ trở về vào ngày 23/11.

Trong số 54 người này, đã có 4 người đã đi ô tô cá nhân đến Medina vào hôm 16/11, trong khi 4 người khác đã ở lại Mecca.

Theo vị quan chức này, tổng cộng trên xe buýt có tổng cộng 46 hành khách là các tín đồ Hồi giáo hành hương. Vụ tai nạn khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và chỉ một người may mắn thoát nạn và đang được điều trị tại bệnh viện.

"Chúng tôi nhận được thông tin rằng 45 người đã thiệt mạng. Họ dự kiến ​​sẽ trở về Hyderabad vào ngày 23/11", ông nói thêm.

Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc với các gia đình nạn nhân, đồng thời cho biết Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh và Tổng lãnh sự quán tại Jeddah đang cung cấp mọi hỗ trợ có thể.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình đã mất người thân. Tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị thương sớm bình phục", ông Modi nhấn mạnh.

Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông Stalin, cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người hành hương Umrah Ấn Độ thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt.

Bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ tai nạn xe buýt thương tâm, ông phát biểu trên X: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân trong giờ phút đau buồn này. Tôi hy vọng người hành hương bị thương sẽ được chăm sóc y tế đầy đủ và sớm bình phục".

Trong khi đó, Thủ hiến bang Telangana, ông Revanth Reddy cho biết chính quyền bang đang liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh và Bộ Ngoại giao để thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp.

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Jeddah đã thiết lập một phòng điều hành 24/7 nhằm nỗ lực hết mình hỗ trợ gia đình các nạn nhân.