Vụ biệt thự "đổ gục" trong bão Bualoi: Chủ đầu tư gửi đề nghị đến UBND tỉnh

Ngày 23/10, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nhận được văn bản của Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (chủ đầu tư) về việc triển khai sửa chữa, khắc phục những hư hỏng do cơn bão Bualoi (bão số 10) ảnh hưởng đến dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành.

Văn bản này do ông Hoàng Sơn Dương, Giám đốc Công ty Hồng Lam Xuân Thành, ký ngày 20/10 để gửi đến Sở Xây dựng và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều căn biệt thự tại dự án hư hỏng, đổ sập sau bão (Ảnh: Dương Nguyên).

Chủ đầu tư cho biết ngày 29/9, bão Bualoi với sức gió rất mạnh, kết hợp mưa to và sóng biển cao 6-9m đã gây sức tàn phá rất lớn cho các công trình biệt thự, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị của dự án.

Sau bão, chủ đầu tư đã kiểm tra, rà soát và thống kê những thiệt hại, lập phương án khắc phục hậu quả thiên tai tại dự án để ổn định tình hình dân cư dự án bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo an toàn cho cư dân tại dự án cũng như khắc phục những thiệt hại, chủ đầu tư đề nghị tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng phối hợp rà soát, kiểm tra hồ sơ.

"Căn cứ kết quả rà soát, công ty sẽ triển khai thực hiện ngay các công việc liên quan đến hạng mục xây dựng kè biển theo quy định", nội dung văn bản nhấn mạnh.

Hà Tĩnh đã thành lập đoàn kiểm tra dự án này (Ảnh: Dương Nguyên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết ngày 22/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra những vấn đề xoay quanh dự án nêu trên. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện trong những ngày tới.

Trước đề nghị của chủ đầu tư, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh nêu quan điểm, việc triển khai sửa chữa, khắc phục những hư hỏng tại dự án là do chủ đầu tư quyết định thực hiện.

Tuy nhiên, việc này cần chờ ngành chức năng, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, kết luận về vụ việc.

Như đã phản ánh, nhiều căn biệt thự giáp biển thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, bị hư hỏng nặng khi bão Bualoi đổ bộ đêm 28, rạng sáng 29/9.

Đây là một trong 3 dự án thành phần thuộc dự án Khu du lịch biển và sân golf Xuân Thành.

Chủ đầu tư thuê nhân công dùng bao cát gia cố, tránh sóng biển xâm lấn (Ảnh: Dương Nguyên).

Chủ đầu tư dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào năm 2008, điều chỉnh thay đổi 4 lần, lần cuối vào tháng 1/2024.

Dự án có quy mô gần 348.000m2, tổng vốn đầu tư 930 tỷ đồng, gồm khoảng 500 căn biệt thự và nhà liền kề. Mỗi căn biệt thự có diện tích 180-250m2.

Theo giới thiệu, dự án hướng tới xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng biển cao cấp, kết hợp nhà ở để bán và cho thuê, phục vụ du khách trong, ngoài nước. Khu biệt thự được quảng bá là đô thị nghỉ dưỡng biển hấp dẫn nhất Bắc Trung Bộ, mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải với mái vòm cao, rộng.

Bão Bualoi đổ bộ đã khiến hơn 20 căn biệt thự giáp biển bị ảnh hưởng, thiệt hại, nhiều nhà đổ sập.

Theo giấy phép ngày 13/6/2016 Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp cho chủ đầu tư, dự án trên có hạng mục xây dựng kè biển dài 850m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 996mm, dày 300mm.

Ghi nhận tại hiện trường không có dấu hiệu tồn tại của kè biển được xây dựng như thiết kế.