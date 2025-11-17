Lũ cuồn cuộn đổ về gây ngập nhà cửa, vườn tược ở Lâm Đồng

Đến 16h ngày 17/11, khoảng 2km quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng, vẫn đang bị ngập sâu 0,2-0,5m, các phương tiện chưa thể lưu thông. Một số con hẻm của khu dân cư Định An, vùng sản xuất rau hoa của người dân bị ngập 0,5-1m.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài vào rạng sáng cùng ngày làm nước dâng cao, gây ngập đường giao thông và khu dân cư các thôn Định An, Tân An và K'Long, xã Hiệp Thạnh.

Vùng sản xuất nông nghiệp, nhà dân chìm trong biển nước (Ảnh: Minh Hậu).

Bà Nguyễn Thị Nga, trú thôn K’Long cho biết, khoảng 1h cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về suối Đa Tam rồi dâng cao, gây ngập vùng sản xuất nông nghiệp của người dân. Đến 8h, nước gây ngập quốc lộ 20, giao thông bị chia cắt.

“Nhiều đoạn quốc lộ 20 nước ngập hơn 1m nên cảnh sát giao thông chốt chặn 2 đầu, cấm người và xe cộ đi vào điểm ngập. Nước dâng, cuồn cuộn chảy, chúng tôi không dám ra khỏi nhà”, bà Nguyễn Thị Nga nói.

Ông Nguyễn Minh, trú thôn Định An cho biết, rạng sáng cùng ngày, thấy mưa liên hồi, ông ra sân kiểm tra, phát hiện nước bắt đầu tràn vào sân nhà. “Lúc đó, tôi gọi vợ dậy rồi 2 ông bà lọ mọ kê vật dụng lên cao để tránh ngập. Đến 8h, nước ngập vào phòng khách, phòng ngủ làm nhiều vật dụng, máy móc hư hỏng. Đây là lần ngập thứ 3 trong năm nay”, ông Minh ngán ngẩm.

Nước lũ cuồn cuộn dâng ngập nhà dân ở Lâm Đồng (Video: Minh Hậu).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, thông tin, trong đêm 16, rạng sáng 17/11, nước lũ dâng nhanh, chảy xiết đã gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người dân địa phương.

Trong đêm, các lực lượng chức năng của xã Hiệp Thạnh huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các vị trí xung yếu, sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

“Cơn lũ không gây thiệt hại về người song khoảng 50 căn nhà của người dân bị ngập sâu, một số căn ngập trên 2,5m. Quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn thôn Định An ngập sâu, chia cắt giao thông. Nước lũ nhấn chìm 200ha rau, hoa các loại, thiệt hại ước tính trên 3 tỷ đồng”, ông Nguyễn Quang Hiệp cho biết.

Quốc lộ 20 đoạn thuộc xã Hiệp Thạnh bị ngập sâu, giao thông chia cắt (Ảnh: Minh Hậu).

Chiều cùng ngày, UBND xã Hiệp Thạnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong 2 ngày 16, 17/11, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều vị trí. Cụ thể, cơ quan chức năng ghi nhận điểm sạt lở trên đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) khiến giao thông qua khu vực tê liệt; đèo Sông Pha (tuyến quốc lộ 27) nối Đà Lạt - Phan Rang xuất hiện nhiều vị trí nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho xe cộ.

Quốc lộ 20, đoạn thuộc thôn Định An bị ngập sâu (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, trong đêm 16 và ngày 17/11, lũ trên sông Cam Ly đang lên nhanh, cảnh báo ngập lụt vùng trũng thấp ven suối phường Lâm Viên - Đà Lạt; phường Xuân Hương - Đà Lạt; xã Nam Ban Lâm Hà, Đinh Văn Lâm Hà, xã Đức Trọng, Hiệp Thạnh…

Cùng ngày, Công ty thủy điện Đại Ninh (Lâm Đồng) thông báo tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn thủy điện 350m3/s, nguy cơ ngập lụt vùng hạ du.