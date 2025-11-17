Đề nghị truy tố Shark Thủy

Ngày 17/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.

Bộ Công an đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Ảnh: A.E).

Trước đó, ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup - để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 5/12/2024, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố ông Thủy về tội Đưa hối lộ.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.