Đề xuất “người đi bộ đi ngược chiều dòng xe nếu đường không có vỉa hè”

Đây là một trong nhiều đề xuất được đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đưa ra trong phiên thảo luận chiều 17/11 tại Quốc hội, về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan tới an ninh, trật tự.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện hành quy định “nơi không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ, người đi bộ đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình”. Nhưng nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đại biểu tỉnh Gia Lai có quan điểm khác về việc này.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh phát biểu trong phiên thảo luận chiều 17/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Ông dẫn khoản 5, Điều 20 của Công ước viên 1968 về giao thông đường bộ, trong đó nêu rõ pháp luật nội địa nên quy định người đi bộ đi trên lòng đường phải đi về phía đối diện với chiều lưu thông, trừ khi điều đó gây nguy hiểm với họ.

Thực tế, ông Cảnh cho biết có nhiều trường hợp người dân đi bộ dưới lòng đường theo chiều dòng xe và bị xe tông ở phía sau gây chấn thương, có trường hợp tử vong.

Trong khi đó, ở Phần Lan, nước có giao thông an toàn hàng đầu thế giới, đã làm nghiên cứu ở vùng nông thôn thống kê tai nạn giữa người đi bộ theo chiều dòng xe và đi bộ ngược chiều dòng xe.

Kết quả cho thấy việc đi bộ ngược chiều dòng xe làm giảm tai nạn 77%.

Hiện nay, theo ông Cảnh, chúng ta có rất nhiều tuyến đường không có vỉa hè, lề đường dành cho người đi bộ, đặc biệt là khu vực nông thôn. Nhiều người dân, học sinh còn phải đi bộ dưới lòng đường, phương tiện giao thông ngày càng nhiều nên nguy cơ người đi bộ phải đi dưới lòng đường bị xe tông là hiện hữu.

Nhấn mạnh việc này liên quan đến tính mạng, đặc biệt là các em nhỏ đi bộ ở nông thôn, đại biểu Cảnh đề nghị luật cần điều chỉnh theo hướng “trường hợp đường không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi ngược chiều dòng xe, sát mép đường bên trái theo chiều đi của mình, và đi thành hàng một. Trường hợp người đi bộ đi theo đoàn có tổ chức thì thực hiện theo hướng dẫn của đoàn”.

Quy tắc đi bộ dưới lòng đường theo chiều bên trái được đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất (Ảnh: Hồng Phong).

Một vấn đề phát sinh cũng được đại biểu tỉnh Gia Lai chỉ ra, là tình trạng ngập lụt ở đô thị xảy ra thường xuyên khi mưa lớn hay vào những ngày triều cường, làm cho tình trạng kẹt xe ở đô thị trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập, công việc, thiệt hại đối với phương tiện cũng rất lớn.

Phòng, chống ngập lụt cần vốn lớn và thời gian dài, trong khi đó, theo ông Cảnh, người dân vẫn phải đi lại hàng ngày.

Ở nông thôn có các ngầm tràn với các cột đo mực nước để người dân đi lại an toàn vào mùa mưa lũ. Với thực tế nhiều đoạn đường ở đô thị thường xuyên bị ngập, vị đại biểu đề nghị có cảnh báo độ sâu ở các điểm ngập được vẽ lên các cột biển báo giao thông, ngành giao thông cần có mô hình cảnh báo, tổ chức giao thông qua điểm bị ngập.

“Khi bị ngập, tùy mức độ mà người điều khiển giao thông hay Trung tâm quản lý và điều hành giao thông dùng biển báo điện tử hướng dẫn các loại xe có khả năng vượt nước phù hợp được phép đi qua điểm ngập, ưu tiên xe vận tải công cộng để xe đi kịp giờ theo lộ trình, các xe còn lại được hướng dẫn chuyển hướng đi đường vòng theo lộ trình được thông báo để thoát khỏi điểm bị ngập hoặc được tổ chức quay đầu xe, tránh gây tắc đường, tránh xe bị ngập nước, hư hỏng”, đại biểu hiến kế.

Để thực hiện điều này, theo ông, Bộ Xây dựng cũng cần có một hệ thống biển báo giao thông tạm thời.