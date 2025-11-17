Cận cảnh hiện trường lốc xoáy tàn phá nhà dân

Khoảng 0h30 ngày 17/11, một trận lốc xoáy đã quét qua thôn Phước Lợi và Tân Sơn (xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) làm hư hỏng 25 căn nhà của người dân. Nhiều trụ điện, chuồng gia súc cũng bị quật ngã, hư hỏng.

Lốc xoáy xảy ra vào ban đêm khiến nhiều người dân hoảng sợ. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người.

Một căn nhà bị lốc xoáy cuốn bay mái, nhiều đồ đạc bên trong hư hỏng.

Bà Thạch Thị Muốn (thôn Phước Lợi, xã Nguyễn Nghiêm) cho biết, trận lốc xoáy khiến toàn bộ mái ngói ngôi nhà của bà bị thổi bay. Ngói rơi xuống làm nhiều đồ đạc trong nhà hư hỏng.

"Tôi đang ngủ thì nghe gió giật mạnh, ngói rơi xuống nền nhà vỡ nát. Lốc xoáy chỉ kéo dài khoảng 2 phút mà toàn bộ mái ngói bị thổi bay, bể nát hết", bà Muốn nói.

Trưa 17/11, 150 người gồm dân quân, công an xã Nguyễn Nghiêm và lực lượng của Trung đoàn 887 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) đã hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, lợp lại mái nhà.

Theo Trung tá Phan Văn Tình, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 887, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã có mặt tại thôn Phước Lợi và Tân Sơn để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy.

"Tại Quảng Ngãi đang có mưa nên chúng tôi xác định phải nhanh chóng lợp lại mái nhà để người dân ổn định chỗ ở", Trung tá Tình chia sẻ.

Mái tôn của một căn nhà bị lốc xoáy giật sập.

Ông Huỳnh Thanh Thao, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Nghiêm, cho biết trong số 25 hộ bị thiệt hại do lốc xoáy có một số hộ già cả, neo đơn. Do đó, chính quyền địa phương đang ưu tiên hỗ trợ những trường hợp này khắc phục nhà cửa trong thời gian sớm nhất.

"Chúng tôi đang cố gắng để đến hết ngày hôm nay sẽ khắc phục xong các ngôi nhà bị hư hỏng cho bà con có chỗ ở ổn định", ông Thao chia sẻ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ 8h ngày 16 đến 8h ngày 17/11, tại Quảng Ngãi có mưa, lượng mưa phổ biến 40-90mm. Một số xã sẽ có mưa to với lượng mưa có thể đạt 100-300mm. Trong 48 giờ tới, tại tỉnh này tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng, lũ quét. Trong cơn mưa có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.