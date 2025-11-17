Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Chiều 17/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự).

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị thống nhất thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Phong do chuyển công tác.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Tiếp đó, với 76/76 đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành (tỷ lệ 100%), HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt đã tán thành và thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Văn Bảo, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ công tác mới (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Lê Hồng Vinh (SN 1974), quê ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Quá trình công tác, ông Vinh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Nghệ An, như Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Lê Văn Bảo (SN 1969), quê ở xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế chính trị, kỹ sư nông nghiệp.

Ông Bảo từng giữ các chức vụ tại tỉnh Quảng Bình cũ, như Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Khi Quảng Trị và Quảng Bình hợp nhất, ông Bảo giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị mới.