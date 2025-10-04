Tuyến đường 800m hoàn thành 2 năm vẫn "án binh bất động" ở TPHCM

Tuyến đường song hành Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ga metro Phước Long (phường Thủ Đức), dù đã hoàn thiện hơn hai năm nhưng vẫn bị rào chắn, chưa đưa vào sử dụng.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đoạn đường dài gần 800m, kéo dài từ đường Nam Hòa đến Tây Hòa, đã được trải nhựa, kẻ vạch, lắp đặt dải phân cách và đèn tín hiệu đầy đủ.

Tuy nhiên, tại nút giao Võ Nguyên Giáp và đường Nam Hòa, lối vào tuyến đường song hành vẫn bị chặn bởi nhiều khối bê tông lớn.

Việc này buộc các phương tiện phải vòng vào đường Nam Hòa, một tuyến đường vốn nhỏ hẹp, rồi mới ra tới giao lộ để tiếp tục hành trình.

Điều này gây ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Bà Hồng Nhung (51 tuổi), một người dân sống tại khu vực, chia sẻ: "Đường Nam Hòa vốn nhỏ hẹp, nhưng vào giờ tan tầm mỗi ngày lại có hàng loạt xe máy, ô tô dồn về. Tôi sống ở đây nhiều năm rồi nên cũng đành tập quen với khói bụi và tiếng ồn".

Không chỉ gây ùn tắc, việc rào chắn còn khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển. Nhiều người phải quay đầu xe do lối vào bị chặn, làm mất thêm thời gian và công sức.

Trong khi đó, tuyến đường song hành Võ Nguyên Giáp, với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, lại đang bị "bỏ quên", trở thành nơi để một số người dân đạp xe tập thể dục mỗi ngày.

Chị Thanh Tâm (17 tuổi) cho biết: "Cầu đi bộ từ ga metro Phước Long dẫn thẳng xuống đường song hành, nhưng do lối vào bị chặn nên nhiều lúc tôi gọi xe công nghệ rất khó. Tài xế thường phải chạy một vòng khá xa mới đón được, khá bất tiện".

Việc đưa tuyến đường này vào sử dụng sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm áp lực giao thông, đặc biệt là cho người dân ra vào ga metro Phước Long vào giờ cao điểm.

Sau hơn hai năm hoàn thiện, sự chậm trễ trong việc đưa tuyến đường song hành Võ Nguyên Giáp vào khai thác đang gây ra nhiều bất tiện và bức xúc cho người dân, đồng thời làm lãng phí nguồn lực đầu tư công.