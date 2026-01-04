Thế giới động vật: Sư tử lao đến tấn công trâu rừng non và cái kết khó ngờ

Sư tử lao đến săn trâu non và cái kết khó ngờ

Phát hiện một con trâu non chạy tách đàn, sư tử cái lập tức lao tới với ý định tấn công. Tuy nhiên, đàn trâu rừng ở ngay phía sau đã nhanh chóng phản ứng, đồng loạt lao lên xua đuổi kẻ săn mồi để bảo vệ con non.

Trước sự phản kháng dữ dội, sư tử hoảng hốt bỏ chạy. Thậm chí, một con trâu trong đàn còn truy đuổi, lao lên với ý định phản công.

Trong tình huống này, nếu không kịp thoát thân, sư tử hoàn toàn có thể bị đàn trâu rừng giẫm đạp đến tử vong.

Sư tử lao đến săn trâu non và cái kết khó ngờ (Video: WLA).

Thợ lái máy xúc đào trúng trăn “khủng” khi đang làm đường

Một thợ lái máy xúc trong khi đang đào đất để làm đường tại bang Mato Grosso (Brazil) đã hốt hoảng khi đào trúng một con trăn anaconda cỡ lớn. Con trăn bị mắc kẹt trên gầu múc đất, nhưng dường như không bị thương.

Con trăn sau đó được thợ lái máy xúc thả xuống đất và rời đi.

Trăn anaconda là loài động vật bản địa Nam Mỹ, đồng thời là loài trăn nặng nhất thế giới. Những cá thể trưởng thành có thể dài đến 6m và nặng hơn 200kg, trong đó những con cái to và nặng hơn con đực.

Thợ lái máy xúc đào trúng trăn “khủng” khi đang làm đường (Video: X).

Linh dương vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị chó hoang châu Phi cắn chặt

Con linh dương Impala xấu số bị một con chó hoang châu Phi tấn công và cắn chặt vào mũi. Linh dương cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng với một kẻ đi săn lão luyện như chó hoang, việc để con mồi trốn thoát là khó xảy ra.

Cuối cùng, linh dương Impala đã phải chấp nhận số phận, bị chó hoang châu Phi ăn sống.

Linh dương vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị chó hoang châu Phi cắn chặt (Video: Kruger).

Cuộc chiến dữ dội giữa hai “gã khổng lồ” tê giác

Hai con tê giác to lớn đã có màn cạnh tranh sức mạnh, với phần thắng nghiêng về con vật có kích thước lớn hơn.

Những con tê giác thường nổ ra cuộc chiến với đồng loại trong trường hợp tranh giành lãnh thổ hoặc bạn tình. Đôi khi những cuộc chiến kết thúc khi một trong hai con tê giác bị tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng do những cú húc mạnh từ đối thủ gây ra.

Cuộc chiến dữ dội giữa hai “gã khổng lồ” tê giác (Video: African Life).

Linh cẩu có phen thót tim vì bị sư tử hù dọa

Con sư tử cái ẩn nấp trong bụi rậm đã bất ngờ lao ra, dọa cho linh cẩu một phen thót tim.

Sư tử không săn linh cẩu để ăn thịt, chúng thường đe dọa và xua đuổi linh cẩu ra khỏi lãnh thổ để không bị cạnh tranh con mồi.

Linh cẩu có phen thót tim vì bị sư tử hù dọa (Video: Kruger).

Báo hoa mai hốt hoảng leo lên cây để trốn linh cẩu, đánh rơi cả con mồi

Sau khi đi săn, báo hoa mai thường tha con mồi lên cây cao trước khi ăn nhằm tránh sự nhòm ngó của những kẻ săn mồi khác. Tuy nhiên, trong tình huống này, khi phát hiện đàn linh cẩu xuất hiện, báo hoa mai hoảng hốt đánh rơi con mồi rồi nhanh chóng leo lên cây để lẩn trốn.

Nhờ vậy, đàn linh cẩu gần như không tốn chút công sức nào nhưng vẫn có được một bữa ăn ngon lành.

Báo hoa mai hốt hoảng leo lên cây trốn linh cẩu, đánh rơi cả con mồi (Video: Instagram).

Voi con chập chững bước đi khám phá thế giới xung quanh

Chú voi non một vài tuần tuổi chập chững bước đi khám phá thế giới xung quanh dưới sự giám sát chặt chẽ của voi mẹ ở ngay phía sau. Khi phát hiện chiếc xe chở các du khách, chú voi tò mò đã tiến đến gần để tìm hiểu.

Voi con chập chững bước đi khám phá thế giới xung quanh (Video: X).

Trâu rừng nhận bài học nhớ đời vì thách thức tê giác

Trâu rừng châu Phi là một trong những loài động vật to lớn trên thảo nguyên, song nếu so về kích thước lẫn sức mạnh, chúng vẫn hoàn toàn thua kém tê giác. Dù vậy, trong tình huống này, con trâu rừng vẫn liều lĩnh lao vào màn đọ sừng trực diện và cuối cùng phải nhận một bài học nhớ đời.

Trâu rừng nhận bài học nhớ đời vì thách thức tê giác (Video: Newsflare).

Sư tử âm thầm phục kích ngựa vằn và cái kết

Đoạn video ghi lại tại Vườn quốc gia Kruger cho thấy khoảnh khắc một con sư tử cái âm thầm tiếp cận ngựa vằn từ phía sau để săn mồi.

Bề ngoài, ngựa vằn dường như không hay biết sự hiện diện của kẻ săn mồi và vẫn đứng yên một chỗ. Tuy nhiên, đúng thời điểm sư tử áp sát, con vật bất ngờ tung cú đá hậu mạnh mẽ nhằm vào đối phương rồi lập tức bỏ chạy.

Nhiều khả năng ngựa vằn đã sớm phát hiện sư tử và chủ động chuẩn bị phương án đối phó, qua đó kịp thời thoát khỏi cuộc săn nguy hiểm.

Sư tử âm thầm phục kích ngựa vằn và cái kết (Video: Kruger).

Rắn hổ mang ẩn nấp trên giường ngủ suốt đêm

Một gia đình sống tại thành phố Fatehabad đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một con rắn hổ mang nằm ngay trên giường ngủ vào sáng sớm. Không ai biết con rắn đã trườn lên giường từ thời điểm nào.

Theo lời một thành viên trong gia đình, vào đêm khuya họ từng nghe thấy tiếng rít và hơi thở phì phò lạ, song không quá bận tâm và vẫn tiếp tục ngủ. Điều này đồng nghĩa với việc các thành viên có thể đã ngủ suốt đêm cùng con rắn độc mà không hay biết.

Khi phát hiện sự việc, cả gia đình lập tức rời khỏi nhà và gọi chuyên gia bắt rắn đến hỗ trợ. Thời điểm chuyên gia có mặt, con rắn đã trườn xuống dưới chăn để ẩn nấp.

Trong quá trình khống chế, con rắn liên tục ngóc cao đầu, phồng mang và tung ra các cú mổ mang tính đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia bắt rắn nhanh chóng kiểm soát và bắt giữ thành công con vật, sau đó thả rắn về môi trường tự nhiên ở khu vực cách xa khu dân cư.

Rất may, không có ai bị rắn cắn trong vụ việc này.