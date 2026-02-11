Trạm dừng cao tốc đầu tiên ở Quảng Trị hoạt động, tài xế có chỗ nghỉ ngơi

Trạm dừng nghỉ cao tốc đầu tiên ở Quảng Trị hoạt động

Chủ đầu tư trạm dừng nghỉ tại km590 trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vũng Áng - Bùng, qua địa phận xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị, xác nhận trạm đã vận hành tạm thời. Đây là trạm dừng nghỉ cao tốc đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đi vào hoạt động.

Trạm dừng nghỉ vận hành đúng thời điểm giáp Tết, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam gia tăng được xem là giải pháp kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giúp tài xế có thêm lựa chọn để nghỉ ngơi sau quãng đường dài.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc qua Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Theo đại diện chủ đầu tư, đơn vị mới khai thác các hạng mục của trạm dừng nghỉ nằm bên phải theo hướng Bắc vào Nam, trạm đối diện sẽ chính thức vận hành vào tháng 4.

Dù mới khai thác tạm, nhưng trạm dừng nghỉ kể trên đã hoàn thiện gần như đầy đủ các hạng mục, có cây xăng, siêu thị, nhà hàng ăn uống, khu vệ sinh cùng bãi đỗ xe rộng rãi.

“Trạm có khả năng tiếp nhận cùng lúc 150-200 phương tiện. Chúng tôi ưu tiên đưa vào vận hành sớm các hạng mục thiết yếu, bảo đảm nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống và an toàn cho người tham gia giao thông”, đại diện trạm dừng nghỉ cho biết.

Cận cảnh cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Quảng Trị (Video: Nhật Anh).

Tại trạm dừng nghỉ ở km590, cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng, các món ăn được niêm yết giá công khai, thực hiện lưu mẫu theo đúng quy định về an toàn thực phẩm nhằm phòng ngừa rủi ro ngộ độc, tạo sự yên tâm cho khách hàng.

Bên cạnh các dịch vụ thiết yếu, trạm dừng nghỉ còn bố trí khu vực trưng bày, kinh doanh các sản phẩm đặc sản của Quảng Trị. Nhiều tài xế đánh giá trạm dừng nghỉ được đầu tư khá đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu ăn uống, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi trên hành trình dài.

Các món ăn tại trạm dừng nghỉ được niêm yết công khai (Ảnh: Nhật Anh).

Nhờ có trạm dừng nghỉ, nhiều tài xế không còn phải rẽ vào các nút giao để tìm chỗ đổ xăng dầu, ăn uống như trước, giúp hành trình an toàn, tiết kiệm thời gian và giảm áp lực khi lưu thông trên cao tốc.

Các tài xế cũng mong muốn đơn vị đầu tư trạm dừng nghỉ khác trên cao tốc sớm hoàn thiện hạng mục và đi vào hoạt động để họ có thêm điểm lựa chọn để dừng chân trên hành trình của mình.

Giảm lộn xộn ở nút giao với quốc lộ 9

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc đi vào hoạt động, tình trạng ô tô tải, xe container rời cao tốc dừng, đỗ bát nháo tại nút giao quốc lộ 9, đoạn qua xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị giảm rõ rệt.

Có trạm dừng nghỉ, tài xế có điểm đến để tiếp nhiên liệu, sử dụng dịch vụ ăn uống (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đây, cao tốc qua tỉnh Quảng Trị chưa có trạm dừng chân đúng nghĩa, nhiều tài xế ra nút giao ở quốc lộ 9 nghỉ ngơi, ăn uống, biến khu vực này thành “trạm dừng nghỉ” tự phát, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Thường xuyên lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam, tài xế Nguyễn Tấn Đạt (trú tại tỉnh Khánh Hòa) cho biết anh hay qua địa phận tỉnh Quảng Trị vào giờ trưa. Khi chưa có trạm dừng nghỉ, anh Đạt buộc phải ra khu vực nút giao với quốc lộ 9 để nghỉ ngơi, ăn uống trước khi tiếp tục hành trình.

“Giờ qua địa phận Hà Tĩnh, Quảng Trị đều đã có trạm dừng, chúng tôi có thể lựa chọn địa điểm phù hợp để đổ dầu, nghỉ ngơi, ăn uống, không cần vòng ra, vòng lại ở các nút giao nữa”, anh Đạt chia sẻ.

Tình trạng ô tô tải, xe container đỗ lộn xộn gần nút giao cao tốc với quốc lộ 9 (Ảnh: Nhật Anh).

Không chỉ anh Đạt, nhiều tài xế khác cũng bày tỏ sự phấn khởi khi tuyến cao tốc qua tỉnh Quảng Trị đã có trạm dừng nghỉ, giúp việc di chuyển đường dài trở nên thuận tiện và an toàn hơn.

“Quãng đường qua tỉnh Quảng Trị khá dài, trước đây chưa có trạm dừng nghỉ, tôi phải ra các nút giao, đi vào đường Hồ Chí Minh hoặc quốc lộ 9 tìm chỗ ăn uống rồi vòng trở lại cao tốc, rất bất tiện. Với xe container, việc tìm điểm dừng đỗ, quay trở không phải dễ”, anh Nguyễn Công Hậu, trú tại tỉnh Quảng Ngãi, nói.

Trung tá Lê Ngọc Anh, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết khi cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị được khai thác, quốc lộ 9 thường xuyên xảy ra tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tình trạng ô tô tải, xe container rời cao tốc để dừng, đỗ bát nháo tại nút giao quốc lộ 9 đã giảm.

Theo Trung tá Lê Ngọc Anh, trạm dừng nghỉ trên cao tốc đi vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm tình trạng lộn xộn trên tuyến quốc lộ 9.

“Có trạm dừng nghỉ, tài xế có nơi dừng chân nghỉ ngơi đúng quy định, hạn chế tình trạng rời cao tốc để dừng, đỗ lộn xộn tại các nút giao, quốc lộ như trước đây.

Để bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao quốc lộ 9, chúng tôi sẽ phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng và quy hoạch bãi đỗ xe hợp pháp”, Trung tá Lê Ngọc Anh nói.

Cao tốc hóa giải nỗi lo tắc đường dịp Tết

Anh Nguyễn Văn Tài (SN 1982, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) công tác ở thành phố Đà Nẵng, thường xuyên di chuyển về quê trên cao tốc. Anh Tài đánh giá cao tốc từ Hà Tĩnh đến phía Nam Quảng Trị đều có 4 làn xe, chất lượng mặt đường tốt nên chạy rất êm, tiết kiệm nhiều thời gian.

"Từ khi có cao tốc, tôi về quê thường xuyên hơn và thời gian gần như rút ngắn gần một nửa so với trước đây. Giờ về quê ăn Tết cũng bớt lo tắc đường", anh Tài tâm sự.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ảnh: Nhật Anh).

Tuy nhiên theo anh Tài, hiện nay cao tốc đoạn Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng mới có 2 làn xe, đường hẹp, nhiều đoạn hạn chế tốc độ nên có những bất tiện nhất định. Nếu cao tốc đều được nâng cấp 4 làn xe trở lên, có đầy đủ trạm dừng nghỉ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho tài xế.

Thực tế cho thấy, các tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam đi vào khai thác thời gian qua không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn giúp giảm đáng kể áp lực giao thông cho quốc lộ 1A, đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán. Lượng phương tiện được phân luồng hợp lý giữa cao tốc và quốc lộ đã hạn chế tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.