Hơn 400km cao tốc từ TPHCM đi Nha Trang không còn trạm xăng

Hơn nửa tháng qua, giới tài xế tại các tỉnh phía Nam chia sẻ nỗi lo khi cửa hàng xăng tại trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ngừng bán. Vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch, lịch trình di chuyển của người dân và các công ty vận tải.

Đến nay, toàn tuyến cao tốc TPHCM - Nha Trang không còn trạm xăng nào hoạt động. Việc này khiến giới tài xế lo lắng, bởi đây là tuyến cao tốc huyết mạch của phía Nam nhưng đang chịu cảnh đứt gãy nguồn cung ứng xăng dầu.

Tài xế lo lắng, mong trạm xăng sớm bán trở lại

Theo ghi nhận của phóng viên, cây xăng ở trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai) đang được rào chắn, ngừng hoạt động.

Nhiều tài xế ô tô gia đình, xe tải do chưa nắm thông tin nên vẫn ghé vào. Khi thấy thông báo "Tạm ngừng" mới biết trạm xăng đã ngừng bán.

Trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã rào chắn, thông báo ngừng bán (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Phạm Thành Lợi (phường Đông Hòa, TPHCM), tài xế chở hải sản từ Phan Thiết vào TPHCM, cho biết, ông thường ghé trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đổ xăng, nghỉ ngơi rồi đi tiếp.

Giờ đây, ông Lợi phải ra khỏi cao tốc ở các nút giao để đổ xăng rồi vào lại. Việc này gây bất tiện, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Tình trạng kẹt xe kéo dài khiến việc ra vào cao tốc rất khó khăn.

Sau khi trạm xăng trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ngừng bán, toàn trục cao tốc từ TPHCM đi Nha Trang hiện không có cây xăng nào hoạt động.

"Xăng, dầu là nhu cầu thiết yếu, nhưng tuyến cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang không có trạm xăng nào, rất bất tiện. Không phải lúc nào xe container cũng đổ xăng được ở nội thành TPHCM", ông Lê Khánh Minh (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), tài xế xe container chở nông sản từ miền Tây ra các tỉnh phía Bắc, chia sẻ.

Trạm xăng trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không còn hoạt động (Ảnh: Ngọc Tân).

Anh Hồ Văn Quý (nhân viên cây xăng tại trạm dừng nghỉ), cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc, cây xăng sớm mở lại để có thêm thu nhập, lo Tết cho gia đình.

Giải pháp tình thế

Mới đây, để đảm bảo việc tiếp nhiên liệu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn giải pháp để VEC (doanh nghiệp khai thác vận hành tuyến cao tốc) có thể tổ chức cung ứng xăng, dầu tạm thời trong thời gian chờ phán quyết từ tòa án.

Ngay sau đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định Sở Công Thương các tỉnh, thành có trách nhiệm cấp mới, cấp lại giấy phép kinh doanh cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong bối cảnh trạm xăng trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn đang chờ hướng dẫn để mở lại, việc khai trương thêm trạm dừng nghỉ kết hợp cửa hàng xăng dầu tại km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được cho là giải pháp thay thế.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 8/2, trạm dừng nghỉ km205+092 đã khai trương nhưng cửa hàng xăng, dầu vẫn chưa hoạt động.

Tài xế Phạm Thành Lợi khuyến cáo các đồng nghiệp đi ô tô từ TPHCM về miền Trung nên đổ đầy bình xăng trước khi vào cao tốc. Khi cần đổ xăng giữa đường, tài xế có thể ra khỏi cao tốc, đến các trạm xăng trên quốc lộ, nút giao.

Hiện, các nút giao lớn giữa cao tốc qua tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng với quốc lộ 1, 56, 55A, 55B, 28A, 28B... đều có cây xăng gần nút giao.

"Các gia đình về quê đón Tết, xe tải có thể di chuyển ra các nút giao vừa nghỉ ngơi, vừa đổ xăng, dầu rồi tiếp tục quay lại cao tốc. Khi cao tốc không có cây xăng, trạm dừng nghỉ còn hạn chế thì việc ra các nút giao là giải pháp tình thế", tài xế Phạm Thành Lợi chia sẻ.

Sơ đồ các trạm dừng nghỉ đang vận hành trên trục cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trong dịp cao điểm đi lại Tết Bính Ngọ 2026 sắp tới, trục cao tốc từ TPHCM đi Nha Trang (hơn 400km) có 5 trạm dừng nghỉ đã hoạt động. Trong đó, trạm dừng nghỉ tại Km41+100 thuộc tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, Đồng Nai) đã vận hành từ lâu.

Bốn trạm còn lại gồm: Trạm Km47+500 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; trạm Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; trạm Km113 trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và trạm Km33+930 trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Trong đó, mới chỉ có trạm dừng nghỉ Km205+092 đã hoàn thiện hạ tầng. Ba trạm còn lại là trạm dừng nghỉ tạm. Cục Đường bộ Việt Nam đang đôn đốc ban quản lý dự án và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các trạm dừng nghỉ còn lại.