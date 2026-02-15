Đề xuất sử dụng khu vực biển làm quỹ đất thanh toán hợp đồng BT ở Phú Quốc

Bộ Tài chính mới đây đã công bố dự thảo Nghị quyết quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất cho phép tỉnh An Giang được thí điểm sử dụng khu vực biển tại đặc khu Phú Quốc làm quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT Trung tâm hội nghị APEC. Các khu vực biển này có định hướng nghiên cứu phát triển xây dựng trên biển trong Quy hoạch chung Phú Quốc.

Giá trị dự kiến của quỹ đất được xác định căn cứ bảng giá đất của khu vực đất liền kề và hệ số điều chỉnh được UBND tỉnh An Giang ban hành.

Về lý do xây dựng Nghị quyết, theo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang dự kiến sử dụng khu đất lấn biển (hiện trạng là mặt nước biển), được quy hoạch lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Tuy nhiên, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật về đất đai hiện hành chưa có quy định về việc sử dụng khu vực biển để hình thành quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, chưa có quy định về việc xác định giá trị dự kiến của quỹ đất này.

Do vậy, việc sử dụng khu vực biển để hình thành quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT là chưa có cơ sở pháp lý, dẫn đến một số vướng mắc.

"Siêu dự án" trung tâm hội nghị APEC ở Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Duật).

Thứ nhất là không có căn cứ để xác định giá trị dự kiến của quỹ đất dự kiến lấn biển thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT do không có bảng giá đất áp dụng đối với quỹ đất dự kiến lấn biển theo quy hoạch.

Thứ hai là dự án đầu tư thực hiện trên quỹ đất dự kiến lấn biển chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư nên không đủ cơ sở để thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng quy định về việc xác định giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo Nghị định số 257/2025 được xây dựng phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2023 tại thời điểm Nghị định được ban hành, nên chưa đồng bộ, thống nhất với quy định mới của Nghị quyết số 254/2025 được Quốc hội thông qua sau khi Nghị định số 257/2025 có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, chưa có quy định và căn cứ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất, chi phí xây dựng hạ tầng được xác định theo quy định của pháp luật về xây dựng. Điều này dẫn tới vướng mắc trong việc xác định giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho dự án BT Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC nói riêng và các dự án BT nói chung.

"Nghị quyết nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm, trong đó có các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, góp phần phát triển kinh tế", Bộ Tài chính nêu.

Dự án Trung tâm hội nghị APEC được HĐND tỉnh An Giang thông qua quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) vào tháng 11/2025. Công trình rộng 16 ha, gồm trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng, công viên sẽ là nơi diễn ra các hoạt động chính của Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.

Trung tâm hội nghị triển lãm có sức chứa 6.500 chỗ. Dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào quý II/2027.