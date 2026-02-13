Hai đoạn cao tốc qua Gia Lai, Đắk Lắk "hẹn" thông xe sau Tết

Ngày 13/2, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai thông báo tạm dừng thông xe, chưa đưa vào khai thác tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu 11-XL (km0+200 - km19+800) thuộc dự án Quy Nhơn (Gia Lai) - Chí Thạnh (Đắk Lắk).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban Điều hành dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, cho biết 2 tuyến cao tốc nêu trên sẽ tạm dừng thông xe đến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn thông báo sẽ tạm dừng thông xe đến sau Tết Nguyên đán (Ảnh: Chí Anh).

Theo ông Lai, trước đó, dự kiến vào 22h ngày 12/2, 2 tuyến cao tốc này sẽ được thông xe nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết.

Tuy nhiên, qua đánh giá, đơn vị quản lý nhận định, khi đưa vào vận hành các tuyến cao tốc này có thể xuất hiện lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, va chạm do tài xế chưa quen đường, nhất là dịp cao điểm nghỉ Tết Nguyên đán.

“Để bảo đảm an toàn, các phương tiện lưu thông đồng bộ khi các tuyến cao tốc được đưa vào khai thác, Ban Quản lý dự án 85 quyết định tạm dừng thông xe đến sau Tết Nguyên đán 2026”, ông Lai nói.

Cũng theo Giám đốc Ban Điều hành dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, nhà thầu đã bố trí lực lượng giăng dây, đổ đất tại các điểm lên xuống cao tốc nhằm ngăn các phương tiện né quốc lộ 1A, đi vào tuyến chưa được phép khai thác.

Trong dịp Tết, lực lượng chức năng sẽ túc trực 24/24h để rà soát các tồn tại. Sau kỳ nghỉ Tết, cơ quan chuyên môn sẽ đánh giá lại trước khi quyết định thời điểm thông xe.

Tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70km qua tỉnh Gia Lai. Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài gần 62km (không bao gồm 5,1km qua hầm Cù Mông), đi qua 2 tỉnh Gia Lai (gần 20km) và Đắk Lắk (hơn 42km).

Các tuyến cao tốc nêu trên có quy mô 4 làn xe, tốc độ tối đa 90km/h, chưa bố trí làn dừng khẩn cấp, đã có các điểm dừng kỹ thuật dọc tuyến.

Trên các đường nhánh thuộc nút giao, tốc độ tối đa từ 50km/h và được quy định trên báo hiệu đường bộ; tốc độ các tuyến nối theo quy định của báo hiệu đường bộ lắp đặt trên tuyến.