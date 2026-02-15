Quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt ùn tắc xe kéo dài

Chiều 28 Tết (15/2), giao thông trên quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, ùn ứ xe kéo dài. Nguyên nhân được xác định do lưu lượng phương tiện tăng cao trong khi mặt đường đang thi công bị bong tróc.

Đoạn đường bị hư hỏng khiến xe cộ lưu thông khó khăn (Ảnh: Trần Nguyên).

Vị trí ùn tắc là đoạn đường đang được cơ quan chức năng rải cấp phối để sửa chữa, nâng cấp. Trước đó, trong những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, đoạn đường bị hư hỏng do có nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực trên, mặt đường bong tróc, lún sâu khiến xe con di chuyển khó khăn, xe tải phải dừng chờ hoặc quay đầu. Tình trạng này làm dòng phương tiện ùn ứ, kéo dài nhiều giờ.

Xe cộ nối đuôi nhau trên quốc lộ 28B (Ảnh: Trần Nguyên).

Trong ngày, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng phân luồng, điều hướng các phương tiện lưu thông từ Phan Thiết - Đà Lạt và ngược lại.

Đơn vị thi công cho biết, sáng mai (16/2), đơn vị tiến hành san gạt, xử lý lại bề mặt đường để đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn.