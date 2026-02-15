Tướng Mỹ dự đoán Washington có thể hành động quân sự nhằm vào Iran

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: Reuters).

“Rõ ràng, Tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định về lựa chọn quân sự đó, nhưng chúng ta có thể thấy những gì đang diễn ra. Tôi tin rằng quyết định đó cuối cùng sẽ được đưa ra”, tướng nghỉ hưu của Lục quân Mỹ Jack Keane nói trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 15/2.

Mỹ đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực vài tuần trước. Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ có thể can thiệp nếu Iran dùng vũ lực để trấn áp làn sóng biểu tình trong nước.

Ông Keane cảnh báo rằng hành động quân sự chống lại Tehran lần này sẽ “quy mô lớn hơn nhiều” so với chiến dịch không kích hồi tháng 6 năm ngoái, và có thể nhắm vào giới lãnh đạo dân sự và quân sự của Iran, cơ sở hạ tầng và tên lửa đạn đạo.

“Chúng ta đang nói về một điều gì đó lớn hơn nhiều, có thể còn hơn những gì Israel đã làm trong cuộc chiến 12 ngày, nhưng tiến hành dồn dập hơn và có sự tham gia của Mỹ, một điều gì đó thực sự rất đáng gờm”, ông nói, cho rằng Mỹ sẽ có “đòn bẩy đáng kể” đối với Iran sau xung đột.

Iran nêu điều kiện thỏa hiệp với Mỹ

Trong bối cảnh nguy cơ xung đột chưa thể loại bỏ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi phát tín hiệu rằng Iran sẵn sàng thỏa hiệp về chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt.

“Bóng đang ở sân của Mỹ. Để chứng minh rằng họ muốn đạt được một thỏa thuận, các biện pháp trừng phạt cũng phải được đưa lên bàn đàm phán”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi nói, ám chỉ các lệnh trừng phạt quốc tế mà Iran đang phải đối mặt.

Ông Takht-Ravanchi xác nhận vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Iran và Mỹ sẽ diễn ra vào tuần tới tại Geneva, sau khi Tehran và Washington nối lại thảo luận tại Oman vào đầu tháng này.

“Các cuộc đàm phán ban đầu diễn ra ít nhiều theo hướng tích cực, nhưng còn quá sớm để đánh giá”, ông Takht-Ravanchi nói.

Khi được hỏi liệu Iran có sẵn sàng chuyển kho dự trữ uranium đã làm giàu sang một nước thứ ba hay không, nhà ngoại giao này nói rằng “còn quá sớm để nói điều gì sẽ xảy ra trong quá trình đàm phán”.

Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran đầu tuần này cho biết Iran có thể đồng ý pha loãng lượng uranium được làm giàu ở mức cao nhất để đổi lấy việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt tài chính.

Ông Takht-Ravanchi đã viện dẫn điều này trong cuộc phỏng vấn để nhấn mạnh sự linh hoạt của Iran, song ông bác bỏ yêu cầu Tehran phải từ bỏ hoàn toàn khả năng làm giàu uranium.

“Vấn đề làm giàu ở mức bằng không không còn là vấn đề nữa và theo quan điểm của Iran, điều đó không còn nằm trên bàn đàm phán”, ông nói.

Nhà ngoại giao này cũng bác bỏ ý tưởng từ bỏ kho tên lửa đạn đạo của Iran, điều mà Israel muốn đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào giữa Washington và Tehran.

“Khi chúng tôi bị Israel và Mỹ tấn công, tên lửa của chúng tôi đã đến cứu chúng tôi, vậy làm sao chúng tôi có thể chấp nhận tự tước bỏ năng lực phòng vệ của mình”, ông Takht-Ravanchi lập luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần dọa sử dụng vũ lực chống lại Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại. Hôm 13/2, ông nói rằng thay đổi chế độ “có vẻ như đó sẽ là điều tốt nhất có thể xảy ra”.

Đáp lại, ông Takht-Ravanchi tuyên bố: “Chúng tôi không nghe thấy điều đó trong các thông điệp riêng tư. Nếu chúng tôi cảm thấy đây là một mối đe dọa mang tính sống còn, chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng. Thật không khôn ngoan khi thậm chí nghĩ đến một kịch bản rất nguy hiểm như vậy vì toàn bộ khu vực sẽ rơi vào hỗn loạn”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng có thể giải quyết việc này thông qua ngoại giao, dù không thể chắc chắn 100%”.

Một phái đoàn Mỹ, bao gồm các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ gặp phái đoàn Iran vào tuần tới.

Iran đã từ chối mở rộng phạm vi đàm phán bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ của họ đối với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Trong khi đó, sau khi trở về từ cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng trong tuần này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ, bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cũng phải bao trùm “không chỉ vấn đề hạt nhân mà còn cả tên lửa đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm khu vực của Iran.”