Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành.

Theo nghị quyết này, có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. 500 đại biểu Quốc hội sẽ được bầu trong số 864 ứng cử viên có tên trong danh sách chính thức.

Trong số 34 bí thư tỉnh ủy, thành ủy, có 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, còn 13 người đứng đầu đảng bộ các địa phương còn lại không tham gia ứng cử.

Trong 21 bí thư tỉnh ủy, thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới có 2 Ủy viên Bộ Chính trị là Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang.

Danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội và số bí thư tỉnh ủy, thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI như sau:

1- Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 32 (trong tổng số 54 ứng cử viên).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (Ảnh: Quốc Thanh).

2- TPHCM có 13 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 38, trong tổng số 64 ứng viên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phúc.

Tổ bầu cử này có 5 ứng viên, sẽ chọn bầu 3 người làm đại biểu Quốc hội.

3- Thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 19, tổng số người ứng cử là 33.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong khi đó ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hải Phòng.

4- Thành phố Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử. Trong tổng số 24 ứng cử viên sẽ chọn để bầu 14 người làm đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm đặc khu Hoàng Sa và các phường: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và các xã: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

Tổ bầu cử này có 5 ứng viên và sẽ có 3 người được chọn bầu làm đại biểu Quốc hội.

5- Thành phố Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 (trong tổng số 30 ứng viên).

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Cần Thơ. Ông Tùng sinh năm 1971, là Tiến sĩ Quản lý Kinh tế và là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng (Ảnh: Phạm Thắng).

6- Thành phố Huế có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 (tổng số ứng viên là 17).

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Phú Bài, Hương Thủy, An Thủy.

Ông Trung sinh năm 1973, lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội.

7- Tỉnh An Giang có 7 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 21 trong tổng số 35 ứng cử viên.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các đặc khu Thổ Châu, Phú Quốc và phường Rạch Giá.

Ông Hải sinh năm 1965 và cũng lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội.

8- Tỉnh Bắc Ninh có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 (trong tổng số 28 ứng viên)

Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

9- Tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 13, trong tổng số 23 ứng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Cà Mau.

10- Tỉnh Cao Bằng có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 (số ứng cử viên là 13).

Bí thư Cao Bằng Phan Thăng An không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

11- Tỉnh Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trong lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Đắk Lắk. Ông Triết sinh năm 1976, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

12- Tỉnh Điện Biên có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 (trong số số 13 ứng viên).

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1. Đây là lần đầu tiên ông Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội.

13- Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 (trong tổng số 30 ứng cử viên).

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai, gồm các phường: Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Trấn Biên, Biên Hòa, Long Bình, Long Hưng, Tam Phước, Phước Tân, Hố Nai.

Cùng tổ bầu cử với ông Vũ Hồng Văn còn có Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

14- Tỉnh Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

15- Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 (trong tổng số 28 ứng viên).

Bí thư Gia Lai Thái Đại Ngọc không ứng cử đại biểu Quốc hội.

16- Tỉnh Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 (tổng số 15 ứng viên).

Bí thư Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2.

17- Tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 (trong tổng số 28 ứng cử viên)

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3. Đây là lần đầu tiên ông ứng cử đại biểu Quốc hội.

18- Tỉnh Khánh Hòa có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 12.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm 5 ứng viên và có 3 người sẽ được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

19- Tỉnh Lai Châu có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

20- Tỉnh Lạng Sơn có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

21- Tỉnh Lào Cai có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 10, trong tổng số 18 ứng cử viên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Lào Cai. Tổ này gồm 5 ứng viên, để chọn bầu 3 người làm đại biểu Quốc hội.

22- Tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3. Ông đã có kinh nghiệm một khóa làm đại biểu Quốc hội (khóa XV).

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quang Phúc).

23- Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 (trong tổng số 35 ứng cử viên).

Bí thư Ninh Bình Đặng Xuân Phong không ứng cử đại biểu Quốc hội.

24- Tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3. Đây là lần đầu ông Thận ứng cử đại biểu Quốc hội.

25- Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 17 (tổng số ứng cử viên là 29).

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh, trong đó có 5 ứng cử viên và 3 người sẽ được chọn bầu làm đại biểu Quốc hội. Ông Phạm Đại Dương đã có một khóa tham gia Quốc hội (khóa XV).

26- Tỉnh Quảng Ninh có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 (trong số 15 ứng cử viên).

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường: Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Cao Xanh, Hồng Gai, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông.

Đây là lần thứ hai ông Quản Minh Cường ứng cử đại biểu Quốc hội.

27- Tỉnh Quảng Ngãi có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 11.

Bí thư Quảng Ngãi Hồ Văn Niên không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

28- Tỉnh Quảng Trị có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 10, trong tổng số 18 ứng cử viên.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

29- Tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Bí thư Sơn La Hoàng Văn Nghiệm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1. Ông Nghiệm đã có kinh nghiệm một khóa tham gia Quốc hội (khóa XV).

30- Tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

Bí thư Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

31- Tỉnh Thái Nguyên có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 10 (trong số 20 ứng viên).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

32- Tỉnh Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 17 (có 29 ứng cử viên).

Bí thư Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Thanh Hóa. Ông Doãn Anh từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

33- Tỉnh Tuyên Quang có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

34- Tỉnh Vĩnh Long có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 trong tổng số 30 ứng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh. Đây là lần đầu tiên ông ứng cử đại biểu Quốc hội.