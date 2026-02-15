Linh vật ngựa, cua tôm cá xuất hiện trên đường hoa Tết ở Cà Mau

Năm nay, phường Bạc Liêu là một trong những đơn vị cấp xã trung tâm của tỉnh Cà Mau, tổ chức đường hoa đón Tết Bính Ngọ 2026. Đường hoa dài khoảng 500m được bố trí trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu cũ).

Đầu đường hoa là cụm biểu tượng linh vật ngựa - Song Mã đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Không gian đường hoa được đầu tư công phu với 19 cụm tiểu cảnh đặc sắc, mang nội dung phong phú, hình thức sinh động như: Cụm biểu tượng linh vật ngựa; cụm trái cây, bánh chưng, bánh tét; cụm hình ảnh đặc trưng tôm, cua, cá, điện gió, đờn kìm; cụm chuyển đổi số;,...

Phường Bạc Liêu nói về trang trí đón Tết Bính Ngọ 2026 (Video: Huỳnh Hải)

"Tết này chuyển đổi số nhé!" (Ảnh: Huỳnh Hải).

Một trong những cụm tiểu cảnh nổi bật tại đường hoa có chủ đề như lời kêu gọi của địa phương là "Tết này chuyển đổi số nhé!". Theo UBND phường Bạc Liêu, thông qua việc ứng dụng công nghệ trong quản lý gian hàng, quảng bá sản phẩm, thanh toán không dùng tiền mặt,... sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân về chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số tại địa phương.

Hình ảnh cua, tôm, cá trên đường hoa Tết (Ảnh: Huỳnh Hải).

Vùng đất Cà Mau - nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc với những sản vật đặc trưng cua, tôm, cá..., cũng là một trong những địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn.

Trung tâm của Bạc Liêu cũ, nay là phường Bạc Liêu (Cà Mau) có 2 công trình không thể bỏ qua, đó là nhà công tử Bạc Liêu (bên phải) và nhà hát Cao Văn Lầu (còn gọi nhà hát 3 nón lá). Đây là 2 điểm đến nổi bật ở địa phương, thu hút đông đảo du khách.

Ngoài ra, cụm "Mã đáo thành công" với hình ảnh 8 con ngựa đón Tết nổi bật trên Quảng trường Hùng Vương, một trong những quảng trường lớn nhất ở miền Tây. Thông điệp của địa phương, năm mới bứt phá, thắng lợi, thành công hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

"Mã đáo thành công" đón Tết (Ảnh: Huỳnh Hải).

Lãnh đạo UBND phường Bạc Liêu cho biết, tuyến đường hoa được bố trí hài hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vui chơi, tham quan và check-in hấp dẫn, góp phần lan tỏa không khí Tết rộn ràng, ấm áp, nghĩa tình.