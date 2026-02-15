Đào, quất "xả hàng" giá rẻ, chợ hoa ở Hà Nội kẹt cứng chiều 28 Tết

Chiều 28 tháng Chạp, chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các tiểu thương ở nhiều chợ hoa tại Hà Nội bắt đầu "xả hàng", bán giá rẻ khiến nhiều khu chợ đông nghịt người mua, nhiều nơi giao thông kẹt cứng, ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận của PV Dân trí lúc 16h30 tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội), rất đông các tiểu thương bắt đầu dọn dẹp, "bán tháo" đào, quất giá rẻ. Người dân cũng tranh thủ tìm về đây để mua cây giá rẻ khiến một phần đường Nguyễn Hoàng Tôn kẹt cứng, giao thông hỗn loạn.

Anh Tiến (phường Hà Đông), tranh thủ bán nốt những cành đào còn lại với mức giá 50.000 đồng/cành, giá đã giảm đi 2/3 so với các ngày trước đó.

"Mấy hôm trước thì bán một cành nhỏ từ 150.000 đến 200.000, nhưng hôm nay ngày cuối rồi, tôi bán hạ giá, xả ra đồng giá 50.000 đồng, hy vọng hết sớm để về dọn nhà, đón Tết nữa", anh Tiến cho hay.

Theo các tiểu thương, họ bắt đầu bán hạ giá, xả hàng từ sáng nay, đoạn đường quanh vườn hoa Lạc Long Quân cũng ùn tắc, đông nghẹt người từ trưa nay.

Nhiều người tranh thủ đi mua đào, quất giảm giá chiều 28 Tết khiến khu vực đường Nguyễn Hoàng Tôn gần vườn hoa Lạc Long Quân đông nghịt.

17h chiều, lượng người đổ về khu vườn hoa Lạc Long Quân càng nhiều hơn, đào, quất giảm giá được tiểu thương mang tràn xuống lòng đường rao bán nhộn nhịp.

Giao thông khu vực này ùn tắc, hỗn loạn khiến lực lượng chức năng phải xuống phân luồng, điều tiết để giảm ùn tắc.

Cùng thời điểm đó, trên đường Lạc Long Quân, hai bên vỉa hè phủ kín quất, đào.

Lòng đường Lạc Long Quân khá nhỏ hẹp, nhưng người dân và nhiều phương tiện di chuyển về khu vực này tìm mua đào, quất chiều 28 Tết rất đông khiến tuyến đường này ùn tắc kéo dài.

Đa số các nhà vườn, tiểu thương bán đào, quất tại đây đều trao biển hạ giá, thanh lý giá rẻ.

Anh Vũ Tiến Ly (áo cam, chủ vườn quất tại làng quất Tứ Liên, Hà Nội) cho hay, mấy ngày trước giá mỗi chậu quất bán với giá 1,5 triệu đồng, nhưng nay ngày cuối, "xả hàng" đồng giá 600.000 đồng để nhanh hết hàng.

"Hôm nay quyết định xả hết, nếu hết sớm thì dọn về nghỉ, không hết thì cũng mang quất về lại vườn chăm sóc để năm sau bán tiếp. Năm nay khách không mua nhiều, bán ế nên quyết định nghỉ sớm một ngày", anh Ly chia sẻ.

Phố Lạc Long Quân ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về mua quất, đào giá rẻ chiều 28 Tết.

Dòng phương tiện ùn tắc kéo dài khoảng 2km khu vực đi qua chợ hoa trên phố Lạc Long Quân.

"Ở nhà cũng có một cây quất rồi, nhưng nghe mọi người bảo quất đang bán hạ giá, nên tôi tranh thủ ra mua thêm một chậu nữa về trưng cho đẹp", bà Huế (phường Tây Hồ) cho hay.

17h30, dòng người vẫn tiếp tục đổ về phố Lạc Long Quân để tìm mua đào, quất.