Thắt chặt hợp tác xuất bản, giao lưu văn học giữa Việt Nam và Cuba

Chiều 12/2 (giờ địa phương), đoàn công tác của Cục Xuất bản, In và Phát hành sách (thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cùng đại diện Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại trụ sở Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sĩ Cuba (UNEAC) tại thủ đô La Havana.

Đón tiếp đoàn công tác của Việt Nam, bà Marta Bonet - Chủ tịch toàn quốc UNEAC - bày tỏ sự xúc động. Bà Bonet cho biết, giới nhà văn Cuba đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn do bị phong tỏa, nhưng bạn bè Việt Nam vẫn đến được đây và mang theo những món quà tinh thần vô giá.

Nhà thơ Hữu Việt tặng các ấn phẩm mới cho bà Marta Bonet - Chủ tịch toàn quốc Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sĩ Cuba (Ảnh: Minh Thu).

Bà Marta Bonet cho biết, Hội sách quốc tế Havana 2026 phải hoãn do Cuba thiếu nhiên liệu dẫn tới nhiều hoạt động bị gián đoạn. Đó là điều vô cùng đáng buồn vì đây là một hội sách có uy tín và quy mô nổi bật ở khu vực châu Mỹ La tinh, tổ chức thường niên để kết nối tri thức và lan tỏa những giá trị văn học, nghệ thuật trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên bên cạnh nỗi buồn, các nhà văn và nghệ sĩ Cuba vẫn có niềm vui khi được đón nhận tình cảm thủy chung, thân thiết của các đồng nghiệp Việt Nam, của những người cùng qua cơn hoạn nạn càng hiểu được lòng nhau hơn.

Buổi làm việc của đoàn công tác Việt Nam với Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sĩ Cuba (Ảnh: Minh Thu).

Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, trưởng đoàn công tác Việt Nam, bày tỏ tình cảm và sự khâm phục của giới văn học nghệ thuật Việt Nam đối với đất nước và nhân dân Cuba anh em. Ông nhấn mạnh, Việt Nam và Cuba từng ở bên nhau trong những lúc thuận lợi cũng như khó khăn nhất và sẽ luôn luôn như vậy.

Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng UNEAC một số ấn phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha do các nhà xuất bản Việt Nam ấn hành, như Bộ truyện tranh về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Fidel Castro; Hai dân tộc, một lịch sử… Đây là những cuốn đầu tiên trong tổng số 12 đầu sách Việt Nam dự kiến in tặng Cuba theo đề nghị của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Ông Đinh Tiến Dũng cho biết thêm, thời gian tới, Cục Xuất bản, In và Phát hành dự kiến mời một số nhà văn Cuba sang Việt Nam giao lưu và tham gia hoạt động sáng tác cùng các tác giả trong nước.

Nhà văn Magda Resik đánh giá cao bản ghi nhớ hợp tác giữa hai hội nhà văn Việt Nam và Cuba (Ảnh: Minh Thu).

Nhà thơ Hữu Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết, để chia sẻ khó khăn trong việc in sách của Cuba, Hội Nhà văn Việt Nam dự kiến mỗi năm sẽ in giúp 5 cuốn sách do Hội Nhà văn Cuba lựa chọn. Ngoài ra, mỗi năm Hội dự kiến sẽ tổ chức dịch và in tại Việt Nam 2 tác phẩm văn học Cuba, đưa các nhà văn Cuba đến với bạn đọc Việt Nam.

Nhà văn, nhà báo Magda Resik, Phó Chủ tịch thứ nhất UNEAC, đánh giá cao sáng kiến hợp tác của Hội Nhà văn Việt Nam. Bà cho biết hiện có khoảng 75 tác phẩm của các tác giả nổi tiếng Cuba và 15 tác phẩm đoạt giải thưởng văn học chưa thể in ấn do phong tỏa và cấm vận.

Bà Magda Resik đồng ý với dự thảo Bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa hai Hội nhà văn Việt Nam và Cuba với những nội dung hết sức cụ thể, thiết thực, hy vọng sẽ mang lại những kết quả hợp tác tốt đẹp; trong đó bà đặc biệt nhấn mạnh tới việc mở rộng giao lưu, trao đổi học thuật, đi thực tế sáng tác dành cho thế hệ viết văn trẻ hai nước.