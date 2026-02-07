Giáp Tết, đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến đêm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mật độ giao thông tại Hà Nội tăng cao khiến hàng loạt tuyến đường, phố như: Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Trường Chinh, Láng,... ùn tắc nghiêm trọng từ sáng đến đêm.

Đường Vành đai 2 hướng trung tâm Hà Nội đi Long Biên thường xuyên ùn tắc kéo dài. Trong ảnh, ô tô xếp hàng dài chật vật nhích từng mét trên cầu Vĩnh Tuy sáng 7/2.

Nhiều thời điểm ô tô xếp 5-6 hàng tại khu vực đầu cầu Vĩnh Tuy (phía trung tâm Hà Nội) khiến việc di chuyển của các xe máy gặp nhiều khó khăn.

8h30 ngày 7/2, khu vực Ngã Tư Sở chật kín phương tiện.

Đường đông, nhiều người đi xe máy leo vỉa hè để tránh cảnh ùn tắc.

8h ngày 7/2, ô tô và xe máy "xếp" kín đường Láng.

Sáng 7/2, đường Trường Chinh nhiều thời điểm không còn chỗ trống, giao thông hỗn loạn.

Trong ảnh là thời điểm 12h ngày 7/2, trên trục đường Vành đai 3, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển từ ngã tư hầm chui Đại lộ Thăng Long đến ngã tư hầm chui Thanh Xuân.

Hàng dài ô tô xếp hàng nhích từng mét ở đường Vành đai 3 trên cao thời điểm 12h20 ngày 7/2.

Tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường đã diễn ra nhiều ngày nay, càng gần Tết giao thông càng căng thẳng. 17h20 ngày 6/2, đường Nguyễn Trãi hướng trung tâm Hà Nội đi Hà Đông giao thông rất khó khăn.

Khu vực đầu Đại lộ Thăng Long đi Khuất Duy Tiến thường xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do cung đường này có nhiều xe khách, xe tải, xe container,... di chuyển.

Đường Trần Duy Hưng lúc 18h ngày 6/2, dòng xe ùn tắc kéo dài từ khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng đến nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long, quãng đường khoảng 3km.

Hầm chui Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng tối 6/2, nhiều thời điểm tắc cứng.