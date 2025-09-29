Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Sáng 29/9, tại Văn phòng Trung ương Đảng (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc gặp gỡ, tiếp đón Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay, đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, sau đó cùng chụp ảnh lưu niệm với sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga tới Việt Nam từ 28 đến 29/9, Tổng bí thư Tô Lâm đã tiếp đón ông Vyacheslav Volodin cùng phái đoàn trong không khí thân mật, phấn khởi, đáp lại tình cảm của Chủ tịch Vyacheslav Volodin trong chuyến thăm Nga của Tổng bí thư Tô Lâm vào tháng 5 vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu và chia sẻ với ông Vyacheslav Volodin về ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cùng đoàn đại biểu tại Việt Nam lần này.

Tại buổi gặp mặt, Tổng bí thư Tô Lâm cũng gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cùng phái đoàn, đồng thời cũng gửi lời hỏi thăm tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và các vị lãnh đạo nhà nước Nga.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cùng phái đoàn gặp gỡ, trao đổi cùng Tổng bí thư Tô Lâm tại Văn phòng Trung ương Đảng với không khí phấn khởi, thân mật.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ngoài việc hội kiến các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, ông cũng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Cũng trong sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường cũng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong không khí thân mật, ông Vyacheslav Volodin chuyển lời chúc tốt đẹp và lời chào thân ái của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Chủ tịch nước Lương Cường, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường cũng gửi lời chúc mừng và lời chào nồng ấm tới Tổng thống Nga. Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những thành tựu mà nước Nga đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Duma Quốc gia Nga.

Trước đó, chiều 28/9, Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.