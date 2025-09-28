Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm chính thức Việt Nam từ chiều nay.

Ngay khi có mặt tại Hà Nội, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Vyacheslav Volodin đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng phái đoàn cấp cao dành một phút mặc niệm trước Đài Tưởng niệm.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tại Nhà Quốc hội.

Ông Volodin thăm chính thức Việt Nam và đồng thời chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tham quan khu vực trưng bày những hình ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam - Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga tại Nhà Quốc Hội.

Đây là cơ chế hợp tác liên nghị viện cao nhất và đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin trên cương vị Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga.

Chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước với độ tin cậy chính trị cao, được thúc đẩy mạnh mẽ trên tất cả các mặt về Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Tại phiên họp lần này, hai bên chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp, thực hiện vai trò giám sát của Quốc hội hai nước trong việc triển khai hợp tác cũng như trao đổi những giải pháp định hướng cho chính phủ hai nước giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hợp tác song phương.

Đặc biệt là việc thúc đẩy và tìm động lực mới, khai thác hiệu quả những lĩnh vực giàu tiềm năng như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo để nâng tầm hợp tác hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham gia phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Dự kiến, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga sẽ hội kiến và gặp gỡ một số lãnh đạo cấp cao của Việt Nam vào ngày mai (29/9).