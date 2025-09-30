Tổng Bí thư: “Ngăn ngừa suy thoái ngay từ mầm mống, không để nảy nở”

Quan điểm chỉ đạo này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 30/9.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tình hình hiện nay đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi phải có những quyết sách chiến lược, thích ứng với tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đại tại Đại hội (Ảnh: Hồng Phong).

Vì thế, để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa”.

Quán triệt phải kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Tổng Bí thư cho rằng điều này đòi hỏi Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng “bốn không” với tính chất hòa bình và tự vệ.

Một quan điểm chỉ đạo khác, theo lãnh đạo Đảng, là kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: TTXVN).

Trong đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt quan tâm xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ luôn có ý chí chiến đấu cao, dám đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách, dám đánh, quyết đánh và biết đánh, biết thắng.

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt giai đoạn hiện nay, Tổng Bí thư lưu ý phải coi trọng phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường giáo dục, huấn luyện, rèn luyện bộ đội để cán bộ, chiến sĩ không chỉ vững vàng về chính trị, tinh nhuệ trong chiến đấu, mà còn ứng phó nhanh nhạy, hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư quán triệt đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương; xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là trong bối cảnh các nước lớn cạnh tranh quyết liệt, tăng cường lôi kéo, tập hợp lực lượng.

“Mục tiêu là phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, theo lời Tổng Bí thư.

Lãnh đạo Đảng cũng đồng thời lưu ý ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột bởi đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: TTXVN).

Yêu cầu này đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải nắm chắc, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; các đối sách giữ cho “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh”.

Ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, cũng là nhiệm vụ được Tổng Bí thư lưu ý.

Theo Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước rất tin tưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong thực hiện nội dung này, đó là phải ngăn ngừa sự suy thoái ngay từ khi còn là mầm mống, nhất định không để nảy nở, phát triển thành suy thoái và cao hơn là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày khí tài, phương tiện hiện đại của Quân đội (Ảnh: Quang Nam).

Tổng Bí thư căn dặn Đảng bộ Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, có tâm, có tầm, có uy tín cao trước đơn vị và nhân dân, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh” vì đây chính là những nhân tố quan trọng để toàn quân thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.