Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12

Sáng 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Nhiệm vụ của đại hội là tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày khí tài, phương tiện hiện đại của Quân đội (Ảnh: Quang Nam).

Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội 14.

Phát biểu tại đại hội Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết 5 năm qua, đất nước có nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, theo Đại tướng Phan Văn Giang, Đảng bộ Quân đội đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào chương trình hành động.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 đề ra.

Quân ủy Trung ương và cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn quân luôn chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng nâng lên; góp phần giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan các khu trưng bày phương tiện, vũ khí, trang bị của quân đội (Ảnh: Quang Nam).

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh”; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

"Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Đại hội là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự đại hội (Ảnh: Quang Nam).

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Đảng bộ Quân đội sẽ phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trong nhiệm kỳ 2025-2030,

Ông nhấn mạnh, quân đội thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.

Dự thảo báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 xác định các nhóm mục tiêu cụ thể và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, Quân đội sẽ thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; tham mưu xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; ngăn chặn, đẩy lùi từ sớm, từ xa các yếu tố gây mất ổn định và nguy cơ chiến tranh, xung đột...