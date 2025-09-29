Tổng Bí thư lưu ý việc “quan chức - doanh nhân - tội phạm” câu kết trục lợi

Chiều 29/9, thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 kết quả nổi bật.

“Quan - thương” câu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng

Trước hết, Tổng Bí thư đề cập việc các cơ quan tập trung điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc; đồng thời phát hiện một số vụ mới có tính chất cảnh báo cao.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh việc các cơ quan tố tụng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt một số địa phương và trong cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ảnh: TTXVN).

Điểm tên các băng nhóm tội phạm ở Thanh Hóa như: Tuấn “Thần đèn”, Vi “Ngộ”, Mạnh “Gỗ”... liên quan đến các vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản, đấu giá, trốn thuế, đưa, nhận, môi giới hối lộ…, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng “quan - thương” câu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn.

Theo Tổng Bí thư, với mối quan hệ “quan chức - doanh nhân - tội phạm”, các đối tượng đã thông đồng, móc ngoặc, hình thành “nhóm lợi ích” để trục lợi, thậm chí chi phối, lũng đoạn quyền lực, làm ảnh hướng đến môi trường phát triển lành mạnh của nền kinh tế và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện, triệt phá, xóa bỏ các mối liên hệ này, Tổng Bí thư khẳng định tới đây sẽ tiếp tục làm.

Tổng Bí thư nêu rõ, việc nhận diện và triệt phá, xóa bỏ các mối liên hệ này là vô cùng quan trọng. “Chúng ta đã làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới”, ông Dũng thông tin.

Kết quả nổi bật thứ hai Tổng Bí thư nhắc đến là việc chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.

Tinh thần được Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh là “không để lãng phí kéo dài nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm”.

Ông Dũng cho biết tại cuộc họp, Tổng Bí thư ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo rà soát, phân loại, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.

Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày 29/9 (Ảnh: TTXVN).

Theo báo cáo, trong 2.991 dự án được tổng hợp đã phân loại thành 7 nhóm dự án khó khăn, vướng mắc, kèm phương án xử lý để chỉ đạo tháo gỡ, đưa vào khai thác, sử dụng.

Trong đó, các cơ quan đã chỉ đạo tháo gỡ cho 1.154 dự án với tổng giá trị khoảng 675.000 tỷ đồng và hàng trăm nghìn hecta đất.

6/11 dự án trọng điểm mà Ban Chỉ đạo giao, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo và đã có phương án, lộ trình giải quyết, tháo gỡ khó khăn để đưa vào sử dụng hoặc tiếp tục triển khai như dự án chống ngập tại TPHCM; 2 dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức…

Kết quả nổi bật nữa được Tổng Bí thư biểu dương là các cơ quan thực hiện ngày càng thực chất, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

"Mệnh lệnh chính trị" về xử lý các dự án lãng phí, tồn đọng

Về nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025 và thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc, không để kéo dài sang nhiệm kỳ mới.

Theo ông Dũng, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần “kiên quyết không để lọt vào Trung ương khóa XIV và Quốc hội khóa XVI những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng (Ảnh: Hồng Phong).

Thông tin các nhiệm vụ cụ thể, theo ông Dũng, Tổng Bí thư yêu cầu phấn đấu đến hết năm 2025 và trước khi tổ chức Đại hội XIV của Đảng kết thúc điều tra, xử lý 22 vụ án, 6 vụ việc.

“Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý phải tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự cấu kết, móc nối giữa quan chức thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ”, ông Dũng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, sữa giả, thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Với mục tiêu hoàn thành tháo gỡ khó khăn các dự án, Tổng Bí thư quán triệt “mệnh lệnh chính trị” kiên quyết phải hoàn thành trong năm nay, không để tiếp tục lãng phí, kéo dài. Dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức phải hoàn thành trước 30/11.

Các cơ quan cũng phải khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra với 563 dự án để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư ở các địa phương sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Dũng cho hay, hiện còn hơn 16.000 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý. Do đó, Tổng Bí thư lưu ý “không làm tốt việc xử lý dễ phát sinh vụ việc sai phạm mới”.

Tổng Bí thư đồng thời chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”.