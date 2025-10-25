Toàn cảnh Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội diễn ra Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai".

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, định chế tài chính, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có mặt đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Nguyên thủ các nước và các trưởng đoàn tới dự buổi lễ.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chụp ảnh chung cùng các trưởng đoàn tới dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện ký kết văn kiện quốc tế của Liên Hợp Quốc, có quy mô, sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu; là sự kiện đối ngoại đa phương lớn, có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam trong năm 2025.

Phát biểu tại Lễ mở ký, thay mặt cho Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến với Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình - để tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng.

"Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, nơi các quốc gia vượt qua các khác biệt, sẵn sàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm vì lợi ích chung về hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển", Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Mở đầu bài phát biểu của mình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ, trong chuyến thăm gần đây nhất đến Việt Nam vào năm 2022, ông đã một lần nữa nhận thấy tầm nhìn truyền cảm hứng hướng tới tương lai và vai trò sống còn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

"Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng. Đây là lời cam kết rằng các quyền con người cơ bản như quyền riêng tư, nhân phẩm và sự an toàn phải được bảo vệ cả ngoài đời thực lẫn trên mạng", Tổng Thư ký Liên hợp quốc nói.

Bà Ghada Fathy Ismail Waly, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đại diện Việt Nam ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng.

Việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội là dấu ấn quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và gần 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Liên hợp quốc.

Suốt quá trình xây dựng công ước, Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, thể hiện qua việc tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, quy tụ các chuyên gia từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) để định hình nội dung công ước, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh mạng, bảo vệ môi trường và xóa đói, giảm nghèo.

Ngay sau đó, Đại diện các nước lần lượt ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng.

Công ước gồm 9 chương, 71 điều khoản, đưa ra cách tiếp cận toàn diện nhằm ngăn ngừa và đấu tranh với vấn nạn tội phạm mạng toàn cầu cũng như bảo đảm các nguyên tắc về quyền con người.

Diễn ra từ ngày 25 đến 26/10, chương trình bao gồm lễ mở ký và hội nghị cấp cao sẽ có 1 phiên thảo luận toàn thể, 1 phiên ký, 4 phiên thảo luận cấp cao và 4 phiên trao đổi bàn tròn, 1 gala dinner, triển lãm về công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Liên hợp quốc phối hợp tổ chức.