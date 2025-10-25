Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Sáng 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề "Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai".

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự có Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, định chế tài chính, đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón chính thức và chụp ảnh chung cùng các Trưởng đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ có các bài phát biểu khai mạc. Tiếp đó đại diện của 60 nước sẽ tham gia ký Công ước Hà Nội tại nghi lễ chính thức do Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA) điều hành.

Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được Liên hợp quốc khởi xướng từ năm 2019, xuất phát từ nhu cầu cấp bách xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện để giải quyết các thách thức toàn cầu về an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Sau 5 năm đàm phán, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức đồng thuận thông qua vào ngày 24/12/2024.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: Mạnh Quân).

Công ước gồm 9 chương, 71 điều khoản, đưa ra cách tiếp cận toàn diện nhằm ngăn ngừa và đấu tranh với vấn nạn tội phạm mạng toàn cầu cũng như bảo đảm các nguyên tắc về quyền con người.

Văn kiện này giải quyết những thách thức kỹ thuật và pháp lý bằng cách điều chỉnh các phương thức điều tra hình sự truyền thống cho phù hợp với môi trường công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế.

Suốt quá trình xây dựng công ước, Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, thể hiện qua việc tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, quy tụ các chuyên gia từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) để định hình nội dung công ước, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh mạng, bảo vệ môi trường và xóa đói, giảm nghèo.

Các sáng kiến Việt Nam đề xuất như cơ chế hỗ trợ các nước kém phát triển và lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, góp phần hình thành văn kiện mang tính toàn cầu.

Các đại biểu chụp ảnh chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội là dấu ấn quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và gần 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Liên hợp quốc.

Lần đầu tiên một địa điểm của Việt Nam được ghi danh và gắn với một công ước đa phương toàn cầu liên quan đến một lĩnh vực được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm.

Lựa chọn này phản ánh vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của đất nước trong việc tích cực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tham gia dẫn dắt quá trình xây dựng và định hình các khuôn khổ quản trị số toàn cầu, bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Trong khuôn khổ chương trình lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Hà Nội, sẽ có phiên thảo luận toàn thể do Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đồng điều hành.

Cùng với đó là các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao, chuỗi sự kiện thảo luận bên lề về các chủ đề "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số"; "Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến"; "Triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu"; "Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền" và nhiều hoạt động khác.