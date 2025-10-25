"Công ước Hà Nội khởi đầu kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng"

Sáng 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề "Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai".

"Đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu"

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng.

Theo Chủ tịch nước, sự kiện này không chỉ đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, nơi các quốc gia vượt qua các khác biệt, sẵn sàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm vì lợi ích chung về hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Ảnh: Mạnh Quân).

Chủ tịch nước nhấn mạnh với chủ đề "Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai", lễ mở ký thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và cam kết chung của các quốc gia cùng xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

Chủ tịch nước đánh giá không gian mạng vừa là không gian mới của phát triển, vừa là mặt trận mới của an ninh toàn cầu, nơi cơ hội và thách thức đan xen, nơi tiến bộ công nghệ phải song hành cùng đạo đức và trách nhiệm.

Theo Chủ tịch nước, cùng với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ số, các hoạt động tội phạm mạng đang gia tăng nhanh chóng về quy mô, mức độ và hậu quả, trở thành thách thức trực diện đối với an ninh, phát triển của mỗi quốc gia và đời sống, hạnh phúc của mỗi người dân trong thời đại số.

Chủ tịch nước nhấn mạnh bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ không gian mạng, không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà còn là điều kiện tiên quyết để mỗi quốc gia phát triển nhanh, bền vững, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Trước những thách thức của tội phạm mạng, Công ước Hà Nội - một công ước đa phương toàn cầu về chống tội phạm mạng - ra đời, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật, phản ánh tinh thần đồng thuận, sức sống của chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ, theo lời Chủ tịch nước Lương Cường.

Đại diện các nước ký Công ước Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới.

3 thông điệp này gồm khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế; đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau; nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống, phát triển mang lại cơ hội cho tất cả và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

Chủ tịch nước khẳng định 3 thông điệp thể hiện rõ nét tinh thần cốt lõi của Công ước Hà Nội cũng chính là phương châm mà Việt Nam kiên định theo đuổi trong tiến trình hội nhập quốc tế, lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân là chủ thể, là trung tâm và mục tiêu của mọi nỗ lực.

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc đăng cai lễ mở ký và là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng.

Chủ tịch nước kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn công ước, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Biến những cam kết thành hành động cụ thể

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đánh giá Công ước Hà Nội là hiệp ước tư pháp hình sự toàn cầu đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, tạo khuôn khổ pháp lý chung để các quốc gia phối hợp chống tội phạm mạng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phát biểu tại phiên khai mạc cấp cao Lễ mở ký Công ước Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổng Thư ký kêu gọi các quốc gia sớm phê chuẩn và thực thi công ước, biến những cam kết thành hành động cụ thể nhằm bảo đảm an toàn mạng toàn cầu.

Tổng Thư ký khẳng định LHQ sẽ đồng hành cùng các nước thông qua Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) và Văn phòng Pháp lý LHQ (OLA) để hỗ trợ xây dựng năng lực và chương trình hợp tác giữa các quốc gia.

Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh khi ký công ước này, tất cả cùng đặt nền móng cho một không gian mạng an toàn, tôn trọng quyền con người và phục vụ hòa bình, an ninh, thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Ngay sau phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký LHQ António Guterres và các đại biểu đã chứng kiến đại diện các nước lên ký Công ước Hà Nội tại nghi lễ chính thức do Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA) điều hành.