Thuê “thần đèn” dời cổng đền hơn 200 tuổi, đường trăm tỷ vẫn cụt 2 đầu

Dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh cũ (đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn, nay thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 4.

Tuyến đường có chiều dài gần 3km, mặt đường thảm nhựa rộng 30m với 4 làn xe, dải phân cách giữa rộng 2m, kèm hệ thống an toàn giao thông và điện chiếu sáng đồng bộ.

Sau 3 năm triển khai xây dựng, nhà thầu đã hoàn thành cơ bản mặt đường, đặt biển báo, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ.

Vào năm 2023, dự án khi đang triển khai gặp vướng mắc khi tại vị trí cánh đồng, thuộc tổ dân phố Thuận Hòa (phường Đức Thuận cũ, nay là phường Bắc Hồng Lĩnh), quy hoạch trục đường chạy qua đúng vị trí của cổng đền có tuổi đời hơn 200 năm tuổi. Chủ đầu tư sau đó đã phải chi khoảng 800 triệu đồng, lấy từ nguồn giải phóng mặt bằng của dự án để thuê "thần đèn" dịch chuyển cổng đền này.

Dự án đường vành đai này sau đó được tiếp tục triển khai và đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, tuyến đường vẫn chưa thể đưa vào sử dụng vì vướng mắc thủ tục đấu nối tại đầu tuyến với quốc lộ 8.

Ở phía cuối tuyến của dự án nối với đường Tiên Sơn cũng trong tình trạng tương tự. Do đó, dự án đường 150 tỷ đồng này đang bị "cụt" cả 2 đầu.

Tại 2 đầu tuyến dang dở, vật liệu xây dựng, ống cống bê tông nằm ngổn ngang.

Cỏ dại mọc um tùm trên dải phân cách của tuyến đường.

Tại nhiều vị trí của dự án, biển thông báo "Công trình đang thi công, không đi lại được" và nhiều khối bê tông được đặt chắn ngang để ngăn phương tiện lớn qua lại.

Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp và Ngọc Sơn (2 tuyến giao cắt với đường vành đai) khi rẽ vào tuyến vành đai đã đi vào đường cụt và phải quay đầu. Tình trạng này diễn ra thường xuyên, đặc biệt với những người không phải ở địa phương.

Ngày 18/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, cho biết địa phương đã có văn bản kiến nghị và mong muốn dự án được đầu tư bổ sung, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, đặc biệt là đấu nối 2 đầu tuyến.

"Hiện nay, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị triển khai xây dựng tiếp", ông Tùng nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào tháng 9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiều hạng mục của dự án, trong đó có nút giao đầu tuyến và nâng mức đầu tư lên hơn 177 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án cũng được điều chỉnh kéo dài đến ngày 30/11/2026.

Hồi tháng 7/2023, báo Dân trí có bài phản ánh Dự án đường 150 tỷ đồng "đứt đoạn" vì chạy qua cổng đền hơn 200 năm tuổi. Theo đó, dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh thời điểm đó "đứt đoạn", chưa thể giải phóng mặt bằng với chiều dài hơn 100m do chạy qua cổng đền.

Đây là cổng tam quan đền Thánh Vân Chàng, hạng mục duy nhất còn sót lại của ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ XVIII (cách đây hơn 200 năm), nay đã trở thành phế tích. Ngôi đền sau đó được chủ đầu tư thuê "thần đèn" dịch chuyển đến vị trí mới cách đó khoảng 63m (Ảnh chụp tháng 7/2023).

"Thần đèn" di dời cổng đền 200 tuổi để dự án đường triển khai (Video: Dương Nguyên).

Phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh cũ (nay là phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi có dự án đường vành đai hơn 177 tỷ đồng (Ảnh: Google Maps).