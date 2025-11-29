Nhiều dự án trăm tỷ ở Hà Tĩnh thi công "đứt đoạn"

Dự án đường Xuân Diệu kéo dài có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng kết nối đoạn từ đường bao khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền (thành phố Hà Tĩnh cũ, tỉnh Hà Tĩnh). Tuyến đường dài 1,8km, bắt đầu triển khai thi công từ tháng 9/2023.

Dự án đường Xuân Diệu kéo dài nằm trong quy hoạch phát triển đô thị, giúp nâng cao khả năng kết nối giao thông và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, công trình này đang chưa thể hoàn thành vì vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Do dự án chưa hoàn thiện, ngành chức năng đặt các ống cống chắn ngang đường để ngăn phương tiện lớn qua lại.

Một số vị trí trên công trường dự án đường Xuân Diệu kéo dài trở nên lầy lội, thành điểm vứt rác thải.

Tương tự, dự án đường Hàm Nghi kéo dài tại Hà Tĩnh cũng đang thi công "đứt đoạn" vì vướng mặt bằng. Tuyến đường có chiều dài 3,3km với điểm đầu khớp nối quốc lộ 1 (tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ) qua phường Hà Huy Tập, điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng vốn 575 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 11/2022, theo tiến độ sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2024.

Mục tiêu của dự án đường Hàm Nghi kéo dài là xây dựng một trục giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm thành phố Hà Tĩnh cũ lên đường bộ cao tốc và quốc lộ 8C, mở ra không gian phát triển về phía Tây. Tuy nhiên, công trình này bị chậm tiến độ và đã được gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31/12/2026.

Cũng tại Hà Tĩnh, dự án đường Lê Duẩn kéo dài có tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng, chiều dài hơn 1km nối từ đoạn giao giữa đường Lê Duẩn và đường Nguyễn Xí (thuộc phường Hà Huy Tập) đến đường Nguyễn Hoành Từ, được triển khai từ năm 2015. Sau 10 năm, tuyến đường vẫn "đứt đoạn", tắc nghẽn mặt bằng một đoạn kéo dài khoảng 200m.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, dự án đường Lê Duẩn kéo dài trước đó vướng mặt bằng của 15 hộ dân. Nguyên nhân là dự án thi công qua nhiều năm dẫn đến việc thay đổi trong chính sách đền bù.

Thời gian qua, chính quyền đã tuyên truyền, vận động và được nhiều hộ dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng. Việc thi công dự án đường Lê Duẩn kéo dài đang tiếp tục được triển khai.