Bộ Tư pháp điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 5 đơn vị

Theo quyết định của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ - Cục Quản lý Thi hành án dân sự, được điều động giữ chức Phó cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, được điều động giữ chức Phó cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý.

Ông Nguyễn Văn Quang, Tổng biên tập tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ (Ảnh: T.Oanh).

Bộ Tư pháp tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Quang Hồng, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp.

Ông Phạm Viết Hữu, Phó trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối khoa giáo - văn xã, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối khoa giáo - văn xã, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp).

Bộ Tư pháp cho biết, trong tháng 1 vừa qua các đơn vị trực thuộc tiếp tục tập trung triển khai khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ khó, thời hạn rất gấp, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền.

Công tác tham mưu xây dựng văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tập trung triển khai nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Trung ương.

Bộ Tư pháp đã hoàn thành xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với hai đề án, gồm: Đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Đề án về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Tư pháp và các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức, cán bộ, hoạt động của thi hành án dân sự địa phương.