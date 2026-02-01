Xác định các cặp đấu tứ kết giải futsal châu Á 2026

Lịch thi đấu tứ kết giải futsal châu Á 2026 13h ngày 3/2: Iran - Uzbekistan 15h ngày 3/2: Thái Lan - Iraq 17h ngày 3/2: Nhật Bản - Afghanistan 19h ngày 3/2: Indonesia - Việt Nam

Các trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng diễn ra ngày 1/2. Ở bảng C, hai đội đến từ khu vực Trung Á là Uzbekistan và Tajikistan tranh chiếc vé cuối cùng của bảng đấu này, giành quyền vào tứ kết.

Hai đại diện của Đông Nam Á gồm đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan cùng có mặt ở tứ kết (Ảnh: VFF).

Đội tuyển futsal Uzbekistan phải chạm trán đội bóng rất mạnh là nhà cựu vô địch Nhật Bản. Đội tuyển Uzbekistan thất thủ trước đội futsal đến từ xứ sở mặt trời mọc với tỷ số 1-2.

Với tỷ số này, Uzbekistan không thể ngăn Nhật Bản giữ vững ngôi đầu bảng C với thành tích 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối. Uzbekistan kết thúc chiến dịch vòng bảng với 4 điểm.

Tuy nhiên, đội tuyển futsal Uzbekistan vẫn giành quyền vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng C, bởi ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm, Tajikistan chỉ hòa 1-1 với Australia.

Kết thúc giai đoạn đấu bảng, Tajikistan có hai điểm, xếp thứ 3 tại bảng C, còn Australia chỉ có một điểm. Cả hai đội này bị loại.

Đội tuyển futsal Uzbekistan giành vé cuối cùng vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Dù giành vé vào tứ kết, nhưng thách thức dành cho Uzbekistan ở giai đoạn knock-out cực lớn, họ sẽ đối đầu với đương kim vô địch (ĐKVĐ) và là đội giữ kỷ lục 13 lần vô địch Iran.

Tại bảng D, Iran dễ dàng có chiến thắng đậm 5-2 trước Afghanistan ở lượt trận diễn ra tối 1/2. Iran toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, dẫn đầu bảng đấu này với 9 điểm tuyệt đối. Afghanistan đứng nhì bảng D, với 6 điểm sau 3 trận.

Đội bóng Trung Á Afghanistan sẽ gặp đội bóng từng 4 lần vô địch futsal châu Á Nhật Bản ở tứ kết. Nhật Bản cũng là đội bóng duy nhất thuộc khu vực Đông Bắc Á còn sót lại ở vòng knock-out.

Vòng tứ kết sẽ có ba đội bóng Đông Nam Á, gồm đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, chủ nhà Indonesia, ba đội Tây Á gồm Afghanistan, Iran và Iraq, một đội Trung Á là Uzbeksitan và một đội Đông Bắc Á là Nhật Bản.

Các cặp tứ kết đã được xác định trước đó có chủ nhà Indonesia chạm trán đội tuyển futsal Việt Nam, đương kim Á quân Thái Lan gặp Iraq. Theo nhánh đấu bán kết, đội thắng ở cặp đấu Việt Nam/Indonesia gặp Nhật Bản/Afghanistan và đội thắng ở cặp đấu Thái Lan/Iraq gặp Iran/Uzbekistan.