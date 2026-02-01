Bellingham chấn thương, Mbappe tỏa sáng ngày Real Madrid chiến thắng

Tiếp đón Vallecano trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám đuổi Barcelona. HLV Arbeloa đưa ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Bellingham, Mbappe, Vinicius.

Tuy nhiên ngay ở phút thứ 10, Bellingham tăng tốc đuổi theo một đường bóng dài bên hành lang phải. Đang di chuyển ở tốc độ cao, tiền vệ người Anh bất ngờ khựng lại, bắt đầu nhảy lò cò và lập tức ôm đùi trái trước khi đổ gục xuống sân với vẻ mặt đau đớn.

Bellingham rời sân sau 10 phút thi đấu (Ảnh: Reuters).

Các nhân viên y tế lập tức được gọi vào sân, Bellingham rời sân với áo kéo trùm qua mặt, gần như bật khóc và lo ngại lớn về thời gian hồi phục sắp tớ. HLV Alvaro Arbeloa buộc phải điều chỉnh kế hoạch từ rất sớm khi đưa Brahim Diaz vào thay.

Real Madrid tiếp tục ép sân và nỗ lực của họ được cụ thể hóa ở phút 15, nhận đường chuyền của Diaz, Vinicius thực hiện pha đột phá đẳng cấp để vượt qua hàng loạt hậu vệ đối phương và dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

Real Madrid tỏ ra hưng phấn hơn sau khi ghi bàn, họ gia tăng sức ép, tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của Rayo Vallecano. Tuy nhiên, các chân sút Real Madrid tỏ ra vô duyên và không thể ghi thêm bàn thắng ở hiệp 1.

Sang hiệp hai, Real Madrid bất ngờ nhận bàn thua. Phút 49, Garcia tung ra đường chuyền đẳng cấp loại bỏ hàng thủ Real Madrid, tạo điều kiện để Frutos gỡ hòa 1-1 cho Rayo Vallecano.

Real Madrid buộc phải dồn đội hình lên cao, họ tấn công liên tục, nhưng các cơ hội lại bị phung phí liên tục. Mbappe và Vinicius cũng có nhiều cơ hội, tuy nhiên hai ngôi sao này đều dứt điểm vội vàng.

Real Madrid vất vả giành chiến thắng 2-1 trước Vallecano (Ảnh: Reuters).

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 80, Real Madrid được chơi hơn người khi Ciss của Vallecano bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Real Madrid liên tục dồn ép đối thủ nhưng họ phải chờ đến cuối trận mới ghi được bàn thắng thứ hai.

Phút 90+8, Nobel Mendy phạm lỗi với Diaz trong vòng cấm. Trọng tài cho Real Madrid hưởng phạt đền và Mbappe đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid. Đoàn quân HLV Arbeloa tiếp tục xếp thứ hai La Liga với 54 điểm, kém Barcelona 2 điểm.

Đội hình xuất phát

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Guler, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

Bàn thắng: Vinicius 15', Mbappe 90+10' (pen).

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria, Ciss, Gumbau, Akhomach, Palazon, Garcia, Frutos.

Bàn thắng: Frutos 49' (Garcia).