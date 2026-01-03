CSGT Hà Nội tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn ùn tắc giao thông

Ngày 3/1, Phòng CSGT Hà Nội (PC08) cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, đơn vị này đã chủ động rà soát, đánh giá thực trạng và triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông trên địa bàn, góp phần kiềm chế ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hàng loạt nguyên nhân dẫn tới ùn tắc giao thông

Qua rà soát thực tế, Phòng CSGT Hà Nội xác định 51 điểm, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, trong đó có 16 vị trí liên quan đến rào chắn thi công các công trình hạ tầng.

Trung tá Phạm Đức Hoàng (đứng giữa), Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 chỉ đạo công tác phân luồng giao thông tại Kim Đồng - Giải Phóng (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo Phòng CSGT Hà Nội, qua đánh giá cho thấy, tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố xuất phát từ nhiều nguyên nhân tổng hợp, trong đó có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số và số lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng mạnh, khi hạ tầng giao thông chưa theo kịp, còn thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, theo PC08, công tác tổ chức giao thông tại một số khu vực còn bất cập, thiếu kết nối; hệ thống biển báo, vạch sơn tại nhiều vị trí chưa khoa học, chưa được duy tu, chỉnh trang thường xuyên; việc phân làn, điều chỉnh tổ chức giao thông còn mang tính cục bộ, chưa có tính tổng thể.

Theo cảnh sát, nhiều dự án, công trình trọng điểm của thành phố phải rào chắn thi công trong thời gian dài, làm thu hẹp mặt cắt đường, không đáp ứng được mật độ phương tiện lớn, nhất là trong giờ cao điểm (Ảnh: Ngọc Tiến).

"Bên cạnh đó, việc phát triển các bãi đỗ xe ngầm, cao tầng còn chậm, trong khi nhu cầu trông giữ phương tiện lớn, dẫn đến tình trạng sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ xe, gây cản trở giao thông", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nêu.

Nhà chức trách cho biết thêm, nhiều dự án, công trình trọng điểm của thành phố phải rào chắn thi công trong thời gian dài, làm thu hẹp mặt cắt đường, không đáp ứng được mật độ phương tiện lớn, nhất là trong giờ cao điểm.

Cùng với đó, hệ thống camera giám sát giao thông còn hạn chế về số lượng và phạm vi, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao.

CSGT Hà Nội triển khai các biện pháp tháo gỡ ùn tắc

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trên cơ sở đánh giá toàn diện các nguyên nhân, đơn vị này đã tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý, tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về an toàn giao thông theo tinh thần chỉ đạo “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn”, không để phát sinh điểm nóng mới.

Phòng CSGT Hà Nội đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức giao thông, trong đó duy tu, điều chỉnh hệ thống vạch sơn tại 4 điểm gồm lối lên, xuống.

Cụ thể các điểm gồm: Láng Hạ - Lê Văn Lương; đường gom Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng; lối lên Vành đai 3 trước tòa nhà Thăng Long và tuyến đường Làng Văn hóa.

Đội CSGT đường bộ số 14 bố trí lực lượng hướng dẫn các phương tiện di chuyển từ ngõ 15 Ngọc Hồi vào cao tốc (Ảnh: Ngọc Tiến).

Cảnh sát cũng lắp đặt, điều chỉnh biển báo cấm rẽ trái, quay đầu và hạn chế phương tiện theo khung giờ tại 6 điểm gồm Phan Trọng Tuệ - Cầu Tó, khu vực cầu Thăng Long, ngõ Hồ Hố Mẻ – Tôn Thất Tùng, đường gom Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng, Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu và tuyến Vành đai 3 đoạn từ cầu Thanh Trì đến ngang trụ 138.

Cùng với đó, Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với Phòng Kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) rà soát toàn bộ các công trình đang rào chắn thi công; tổ chức thu hẹp rào chắn tại 3 điểm.

Cụ thể gồm: ngã tư Trần Phú - Thanh Bình - Phùng Hưng (Cầu Trắng), ngã tư Phùng Hưng - đường 19/5 - Tô Hiệu (Cầu Đen) và nút Giải Phóng - Kim Đồng; đồng thời thu hồi 1 điểm trông giữ phương tiện tại khu vực Trung Kính - Vũ Phạm Hàm nhằm giảm áp lực giao thông.

Song song với đó, cảnh sát cũng triển khai các phương án phân luồng, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn và xe khách hoạt động trong giờ cao điểm tại các tuyến, khu vực trọng điểm; bố trí lực lượng trực tiếp phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Về hạ tầng giao thông, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức thảm lại mặt đường tại 3 điểm gồm cầu Thăng Long, cầu Chương Dương và tuyến đường Làng Văn hóa.

Đồng thời lực lượng chức năng cũng xén vỉa hè, đóng lối mở, mở rộng mặt đường tại 9 điểm gồm lối lên, xuống cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ; Láng - Ngã Tư Sở; Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám; các lối lên, xuống Vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến; Giải Phóng - Đỗ Mười; Đỗ Mười - Quốc lộ 1; Trung Kính - Vũ Phạm Hàm và Kim Giang - Cầu Dậu.

Cụ thể, ngay trong đêm 1/1, Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng và Ban quản lý dự án giao thông thành phố thảm lại mặt đường, dỡ bỏ rào chắn để thông tuyến quốc lộ 1A từ km185 (trước Binh đoàn 384, Lữ đoàn 205, tiểu đoàn 78) đến km186+400 (nút giao Ngũ Hiệp), đồng thời hoàn thiện tổ chức giao thông như sơn vạch kẻ đường, cắm biển báo…

Theo cảnh sát tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, khu vực ngõ Ngọc Hồi ra quốc lộ 1B, Phạm Tu - Cầu Bươu, sau khi triển khai đồng bộ các giải pháp như dỡ bỏ, thu hẹp rào chắn thi công, xén vỉa hè, thảm lại mặt đường, không gian lưu thông đã từng bước được cải thiện, tình trạng ùn tắc kéo dài giảm rõ rệt.