HLV CLB Ninh Bình: “Trọng tài Malaysia phá nát trận đấu”

“Khi đọc tin chính thức về vị trọng tài người Malaysia sẽ cầm còi, tôi biết điều này sẽ xảy ra. Tôi nghĩ đây chỉ là một lý do, viện cớ cho một trận đấu không công bằng. Bởi chính vị trọng tài này đã làm phá hỏng trận đấu này. Tôi thực sự là không hài lòng với công tác trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay.

HLV Gerard Albadajejo của CLB Ninh Bình bức xúc trọng tài (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Thực sự tôi không thể tưởng tượng nổi một vị trọng tài tới đây cầm còi ở một giải vô địch Quốc gia của Việt Nam mà lại có những hành động như vậy, thổi phạt những tình huống rất khó hiểu, tôi cũng không hiểu vì sao công tác trọng tài hôm nay lại có vấn đề như vậy, một vấn đề nghiêm trọng”, HLV Gerard Albadajejo bức xúc sau trận CLB Ninh Bình thua CLB Công an Hà Nội với tỉ số 2-3, tại vòng 12 V-League 2025-2026.

“Đó là một sự hổ thẹn. Thực sự là một trọng tài người Việt Nam nên cầm còi trận đấu này. Bởi vì họ cũng xứng đáng cầm còi, xứng đáng chỉ đạo một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam chứ không phải một vị trọng tài Malaysia.

Tình huống trọng tài người Malaysia, Razlan Joffri Bin Ali rút thẻ đỏ với Dụng Quang Nho (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Vị trọng tài Malaysia đến đây xử ép chúng tôi để làm gì? Tôi cũng không hiểu nổi. Thực sự là rất là khó hiểu. Phút thứ 20, một lỗi của chúng tôi, trọng tài đã giơ thẻ vàng. Tuy nhiên là sau đó, cũng đối phương lặp lại một lỗi tương tự, tuy nhiên là trọng tài không rút thẻ. Thực sự là vị trọng tài này đã phá hỏng trận đấu ngày hôm nay. Tôi cũng không thể tin được vị trọng tài đã có hành động như vậy.

Nếu chúng ta có một trận đấu sòng phẳng, 11 cầu thủ đấu với 11 cầu thủ trên sân thì thực sự tôi nghĩ là với một vị trọng tài người Việt Nam, không có gì quá phức tạp để có thể điều hành một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam. Những lỗi rất là rõ ràng của đối phương, lỗi cao chân lên đầu của cầu thủ của chúng tôi, trọng tài cũng không thổi phạt.

Ban huấn luyện CLB Ninh Bình bức xúc sau trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Những phút cuối trận, khi mà 2 cầu thủ ở khu vực gôn đối phương nằm xuống sân rồi, đã bị đau rồi, tuy nhiên vị trọng tài cũng không bù thêm phút cho chúng tôi. Thực sự là một trận đấu đáng hổ thẹn, công tác trọng tài đáng hổ thẹn”, HLV Gerard Albadajejo nói.

“Thẻ đỏ của Dụng Quang Nho hôm nay không phải là một bước ngoặt quá lớn, mà là những quyết định của trọng tài người Malaysia. Trọng tài này chỉ nên cầm còi những trận đấu ở Malaysia thôi. Và vị trọng tài này không nên đến Việt Nam để cầm còi ở một trận đấu đẳng cấp, trận đấu chung kết lượt đi của hai đội được đầu tư rất nhiều.

Thái Sơn rời sân trên cáng ở cuối trận (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tôi nói thẳng luôn là trọng tài phá hỏng đi công sức của tất cả các cầu thủ, tất cả Ban huấn luyện đã chuẩn bị trong suốt quãng thời gian vừa qua để cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu mãn nhãn”, HLV Gerard Albadajejo nói thêm.

Về chấn thương của Thái Sơn, HLV Gerard Albadajejo cho biết: “Thái Sơn làm rất là tốt, hoạt động tích cực và đem lại sự cân bằng ở khu vực tuyến giữa, hỗ trợ đồng đội rất nhiều. Tuy nhiên về chấn thương của Thái Sơn trông có vẻ không tích cực cho lắm. Tôi cũng mong cậu ấy không sao và có thể tiếp tục thi đấu”.