Ông Medvedev: Ông Trump muốn ghi danh lịch sử

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Rõ ràng, ông Trump muốn được ghi vào lịch sử với tư cách là người kiến ​​tạo hòa bình và ông ấy đang cố gắng làm được điều đó. Trong một số trường hợp, điều đó thành công, trong những trường hợp khác thì không", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass ngày 1/2.

“Ông ấy thực sự đang nỗ lực làm điều đó. Và đó là lý do các cuộc tiếp xúc với Mỹ trở nên hiệu quả hơn nhiều”, quan chức Nga cho biết thêm.

Theo ông Medvedev, sự hỗn loạn thường được dùng để mô tả hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng phía sau đó là một chính sách được tính toán kỹ lưỡng.

"Ông ấy là một người giàu cảm xúc, nhưng mặt khác, chính sự hỗn loạn mà mọi người thường nói đến, được cho là do hành động của ông ấy tạo ra, lại không hoàn toàn như vậy. Rõ ràng, đằng sau đó là một đường lối hoàn toàn có chủ đích và được hoạch định kỹ càng", cựu Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Theo ông Medvedev, phong cách lãnh đạo của Tổng thống Trump "độc đáo, nhưng theo một số cách lại khá hiệu quả”.

Ông Medvedev cũng lưu ý rằng Tổng thống Trump, với tư cách là một cựu doanh nhân, "hành động quyết đoán", điều này khá hiệu quả trong các cuộc đàm phán với nhiều quốc gia châu Âu.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng "điều này khá hiệu quả, trong quan hệ với Anh, các nước châu Âu khác và nhiều quốc gia khác”.

Tổng thống Trump từng vận động mạnh mẽ để giành Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho những gì ông cho là nỗ lực của mình nhằm chấm dứt 8 cuộc xung đột trên thế giới.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố góp phần giúp chấm dứt xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia, ngăn chặn cuộc chiến leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan, tháo ngòi xung đột Israel - Iran, trung gian cho thỏa thuận hòa bình Rwanda - Cộng hòa Congo, hòa giải Serbia với Kosovo và Azerbaijan với Armenia.

Một trong những khu vực được Tổng thống Trump chú trọng nhất cho nỗ lực hòa giải là Trung Đông, vùng đất với nhiều xung đột dai dẳng với mâu thuẫn phức tạp. Ngoài ra, ông Trump cũng đang thúc đẩy nỗ lực giải quyết xung đột Nga - Ukraine sau 4 năm xung đột.

Giải Nobel Hòa bình 2025 cuối cùng đã được trao cho lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado.

Bà Machado ngày 15/1 đã tặng lại huy chương Nobel Hòa bình của mình cho Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Ủy ban Nobel Na Uy cho biết các giải thưởng của họ không thể được chuyển nhượng.