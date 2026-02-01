Xuân Son khiến CLB Nam Định hòa Thanh Hóa, CLB Công an TPHCM giành 3 điểm

Dù phải làm khách trên sân của CLB Thanh Hoá ở vòng 12 V-League diễn ra vào tối 1/2, nhưng đội khách Nam Định nhập cuộc tự tin và sớm có bàn thắng chỉ sau 6 phút bóng lăn.

Từ quả ném biên bên cánh phải, tiền đạo Brenner bật cao đánh đầu làm tường cho Lâm Ti Phông vung chân vô-lê đánh bại thủ môn Xuân Hoàng mở tỷ số cho đội nhà.

CLB Nam Định bị Thanh Hóa cầm hòa (Ảnh: Quang Đương).

Phút 28, Nam Định tiếp tục gia tăng cách biệt khi Ngọc Sơn thoát xuống mạnh mẽ bên cánh phải rồi tạt bóng chuẩn xác, tạo điều kiện để Brenner tung người vô lê đẹp mắt, ghi siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn hai bàn, đội chủ nhà Thanh Hoá vẫn bình tĩnh tổ chức tấn công tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số. Phút 38, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Đình Huyên bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn gỡ 1-2 cho đội chủ nhà. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa tiếp tục đẩy cao đội hình với quyết tâm tìm bàn gỡ. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 78 khi Ngọc Mỹ căng ngang khó chịu khiến Dương Thanh Hào lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2.

Xuân Son đá hỏng phạt đền (Ảnh: Quang Đương).

Những phút cuối trận đấu diễn ra đầy kịch tính khi sức ép tấn công của đội khách khiến Thanh Hoá phải chịu quả phạt đền do phạm lỗi với Xuân Son trong vòng cấm. Điều bất ngờ là trên chấm 11m, pha dứt điểm của Xuân Son lại đập trúng cột dọc ra ngoài và khiến Nam Định phải chia điểm đáng tiếc trước Thanh Hoá.

Trận hoà này khiến Nam Định tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 với 11 điểm sau 12 vòng đấu, trong khi đó Thanh Hoá xếp vị trí thứ 12 với ít hơn 2 điểm (Nam Định và Thanh Hoá vẫn thi đấu ít hơn một trận).

Trận đấu giữa CLB PVF-CAND và CLB Công an TPHCM đã chứng kiến chiến thắng thuộc về đội khách.

Nam Định không thể giành 3 điểm trên sân khách (Ảnh: Quang Đương).

Phút 17, tân binh Việt kiều Khoa Ngô của CLB Công an TPHCM giúp đội nhà được hưởng một quả phạt đền khi pha dứt điểm của anh đưa bóng chạm vào tay Văn Việt. Đáng tiếc trên chấm 11m, Tiến Linh lại không thể thắng được Minh Long, bỏ lỡ cơ hội khai thông bế tắc cho đội khách.

Tuy nhiên đến phút 24, CLB Công an TPHCM cũng có được bàn mở tỷ số. Nhận đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Lee Williams thoát xuống mạnh mẽ rồi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Minh Long. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội khách sớm gia tăng lợi thế khi có bàn thắng thứ 2 ở phút 55. Đó là tình huống Quang Hùng chọc khe để Williams băng xuống bên cánh phải trước khi căng vào trong cho Khoa Ngô dứt điểm cận thành hạ gục Minh Long.

Ban đầu, trọng tài biên căng cờ việt vị không công nhận bàn thắng của tiền vệ Việt kiều Australia khi cho rằng Williams đã nhận bóng trong tư thế việt vị. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ngọc Tùng đã công nhận bàn thắng hợp lệ của Khoa Ngô. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho CLB Công an TPHCM.

Trong những phút cuối, PVF-CAND dâng cao đội hình nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Phút 79, Thanh Nhàn chuyền bóng như đặt để Văn Việt băng vào dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà PVF-CAND làm được và chấp nhận thất bại 1-2 trước CLB Công an TPHCM. Chiến thắng này giúp CLB Công an TPHCM tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 20 điểm sau 12 vòng đấu, trong khi PVF-CAND tiếp tục xếp ở vị trí thứ 13, chỉ hơn đội cuối bảng là SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm.