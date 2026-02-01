Con hành hung cha tử vong ở Đồng Nai

Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Nghĩa Trung điều tra vụ án mạng trên địa bàn khiến một người chết, một người bị thương. Nạn nhân tử vong là ông Nông Văn Lý (56 tuổi, ngụ địa phương).

Hiện trường vụ án tại xã Nghĩa Trung (Ảnh: CTV).

Tối 31/1, Nông Văn Hiếu (33 tuổi, con trai ông Lý) xảy ra mâu thuẫn với cha và bác là ông Bế Ích Phượng (71 tuổi), dẫn đến xô xát.

Trong lúc giằng co, Hiếu dùng hung khí tấn công ông Lý và ông Phượng khiến hai người gục tại chỗ với nhiều vết thương. Nghe tiếng la lớn, người thân và hàng xóm chạy đến đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, ông Lý tử vong tại bệnh viện. Ông Phượng bị thương nặng, đang được cấp cứu.