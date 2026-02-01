NSƯT Vũ Thắng Lợi “chơi lớn” khi làm concert nhạc cách mạng

Chương trình mang tên Mùa chim én bay, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 13/3 tại Nhà hát Hồ Gươm. Trong dự án lần này, nam ca sĩ mang quân hàm Trung tá, hiện là Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, đã quyết định đưa gần 100 nghệ sĩ, nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội lên sân khấu.

Với anh, đây là “canh bạc” lớn về quy mô lẫn chi phí, nhưng là lựa chọn không thể khác nếu muốn đưa âm nhạc người lính bước lên một không gian biểu diễn xứng tầm, chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

NSƯT Vũ Thắng Lợi (phải) công bố concert "Mùa chim én bay" (Ảnh: Ban tổ chức).

NSƯT Vũ Thắng Lợi cho biết, nhiều năm nay, anh luôn trăn trở làm sao để những ca khúc gắn với hình ảnh người lính không chỉ dừng lại ở giá trị hoài niệm, mà có thể được tiếp cận bằng một hình thức biểu đạt mới mẻ, gần với đời sống nghệ thuật đương đại.

“Đưa dàn nhạc giao hưởng lên sân khấu với số lượng lớn như vậy không chỉ để tạo hoành tráng, tôi muốn âm nhạc người lính được thể hiện bằng ngôn ngữ giao hưởng đúng nghĩa, với tư duy làm nghề nghiêm túc và chuẩn mực”, anh chia sẻ.

Theo ê-kíp, việc bố trí đội hình giao hưởng gần 100 người trên mặt sàn Nhà hát Hồ Gươm là thách thức lớn về không gian và kỹ thuật. Số lượng ghế khán giả cũng bị hạn chế hơn so với những chương trình thông thường.

NSƯT Vũ Thắng Lợi thẳng thắn cho biết, anh chấp nhận “thiệt thòi” về kinh tế để theo đuổi chuẩn mực nghệ thuật cao nhất cho dự án này. Với nam ca sĩ, chuyện lỗ - lãi không phải ưu tiên hàng đầu.

Anh coi đây là món quà tri ân dành cho đồng đội, cho những người lính đã và đang cống hiến thầm lặng, cũng như cho khán giả nhiều năm yêu mến tiếng hát của mình.

“Tôi muốn chứng minh rằng người lính làm nghệ thuật hôm nay không chỉ hát bằng trái tim của một chiến sĩ, mà còn phải làm nghề bằng sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ thực thụ”, anh nói.

Từ trái qua phải: Nhạc sĩ Đỗ Bảo - Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Quân đội, NSƯT Vũ Thắng Lợi, nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ An Hiếu (Ảnh: Ban tổ chức).

Một trong những chi tiết được hé lộ khiến khán giả tò mò là tiết mục đặc biệt ở cuối chương trình. Theo đó, toàn bộ khán giả trong khán phòng sẽ cùng hòa giọng với dàn nhạc giao hưởng, khép lại đêm diễn trong không khí gắn kết, tự hào và đầy hy vọng.

“Khi ca khúc cuối cùng vang lên và khán giả cùng cất tiếng hát, tôi tin chim én đã thực sự mang mùa xuân về”, NSƯT Vũ Thắng Lợi bày tỏ.

Trước những câu hỏi về hiệu quả kinh tế của các dự án âm nhạc mang tính học thuật và kén khán giả, nam ca sĩ cho rằng những gì mình đang có hôm nay là sự may mắn và ân huệ của cuộc sống. Vì vậy, anh tự thấy mình có trách nhiệm tiếp tục lan tỏa những giai điệu đẹp, giá trị nhân văn và tinh thần lạc quan của âm nhạc cách mạng tới công chúng.

Song song với live concert, album Mùa chim én bay cũng được phát hành dưới định dạng CD, gồm những ca khúc tiêu biểu về mùa xuân của dòng nhạc cách mạng, được hòa âm theo tinh thần giao hưởng.