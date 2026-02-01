Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới, trời rét trở lại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 2/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Cơ quan khí tượng nhận định đến ngày 4/2, đợt không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ và Trung Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng dần. Tuy nhiên, khoảng ngày 6-7/2, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa và rét trở lại.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 2/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.