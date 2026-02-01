Kịch tính đến giây cuối, Man Utd đánh bại Fulham tại Old Trafford

Benjamin Sesko đã trở thành người hùng của Man Utd khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+4, giúp "Quỷ đỏ" giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham tại Old Trafford, vào tối 1/2. Kết quả này đưa đoàn quân của Michael Carrick trở lại top 4 Ngoại hạng Anh sau một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

Old Trafford đã chứng kiến một khởi đầu đầy hứng khởi từ phía đội chủ nhà. Amad Diallo và Harry Maguire liên tiếp có những pha dứt điểm nguy hiểm, trong khi Bryan Mbeumo suýt chút nữa đã có cơ hội đối mặt với thủ môn của Fulham. Tuy nhiên, Fulham cũng cho thấy sự nguy hiểm của mình với những pha dứt điểm của Joachim Andersen và Samuel Chukwueze, buộc thủ thành Senne Lammens phải trổ tài.

Các cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn mở tỷ số của Casemiro (Ảnh Getty).

Phút 20, Casemiro mở tỷ số cho Man Utd bằng một pha đánh đầu dũng mãnh từ quả treo bóng sau pha đá phạt của Bruno Fernandes. Sau bàn thắng, "Quỷ đỏ" thi đấu thoải mái hơn, dù Fulham vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý từ Chukwueze, Harry Wilson và Alex Iwobi. Trước giờ nghỉ, tiền vệ Sander Berge đã kịp thời cản phá cú sút của Amad, giữ nguyên tỷ số 1-0.

Bước sang hiệp hai, Man Utd tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Diogo Dalot có pha chọc khe tinh tế cho Mbeumo, nhưng Bernd Leno đã kịp thời cản phá. Lammens cũng phải phản xạ nhanh để cản phá cú đá phạt của Wilson. Phút 56, Casemiro tiếp tục tỏa sáng với đường chọc khe thông minh cho Matheus Cunha băng xuống dứt điểm căng, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Fulham tưởng chừng đã có bàn gỡ khi Jorge Cuenca đưa bóng vào lưới sau một tình huống lộn xộn, nhưng bàn thắng không được công nhận do Chukwueze đã việt vị sát nút. Cunha sau đó có pha lốp bóng đi vọt xà trước khi rời sân nhường chỗ cho Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia ngay lập tức để lại dấu ấn với pha đánh đầu trúng cột dọc.

Fulham chơi đôi công với Man Utd tại Old Trafford (Ảnh: Getty).

Kịch tính được đẩy lên cao khi Harry Maguire phạm lỗi với Raul Jimenez trong vòng cấm, và chính tiền đạo này đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 85, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đến phút 90+1, Kevin tưởng chừng đã hoàn tất màn ngược dòng cho Fulham với pha phối hợp bật tường đẹp mắt với Ryan Sessegnon và cú cứa lòng hiểm hóc vào góc cao khung thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là màn dạo đầu cho khoảnh khắc bùng nổ của Sesko. Chỉ hơn hai phút sau bàn gỡ hòa của Fulham, tiền đạo người Slovenia đã nhận đường chuyền của Bruno Fernandes và tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho Man Utd. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của "Quỷ đỏ", giúp họ đòi lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đồng thời khiến Fulham nhận thất bại thứ hai trong ba trận gần nhất.